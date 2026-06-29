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Sazlıdere kıyısında piknikçi vurdumduymazlığı: Yangın çıkarıp malzemeleriyle kaçtılar

Sazlıdere kıyısında piknikçi vurdumduymazlığı: Yangın çıkarıp malzemeleriyle kaçtılar

18:3929/06/2026, Pazartesi
IHA
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Piknik ateşiyle yangın çıkarttıkları alandan kaçtılar
Piknik ateşiyle yangın çıkarttıkları alandan kaçtılar

İstanbul'da Sazlıdere kıyısındaki çayırlık alanda yaktıkları ateş kuru otlara sıçrayan şüpheliler, alevlerin büyümesi üzerine piknik malzemelerini araçlarına yükleyerek olay yerinden kaçtı. İtfaiyenin saatler süren çalışmasıyla söndürülen yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da vatandaşların piknik yaptıkları sırada yaktıkları ateşin çayırlık alana sıçraması sonucu çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu.

İddiaya göre Sazlıdere kıyısı kenarında çayırlık alanda piknik yapan kişiler, yaktıkları ateşin rüzgarın da etkisiyle kuru otlara sıçraması üzerine yangının büyüdüğünü fark etti. Alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayılmasıyla panik yaşayan şüphelilerin piknik malzemelerini hızla araçlarına yükleyerek bölgeden ayrıldığı öne sürüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş alana yayılan yangına ekipler uzun süre müdahale ederken, saatler süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında geniş çayırlık alan zarar gördü.

Yangını fark edip olay yerinden kaçtılar

Yangının çıktığı anlar ve sonrasında yaşanan panik cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin kısa sürede büyüdüğü, yangını fark eden kişilerin piknik malzemelerini araçlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında ise aynı kişilerin yangın öncesinde araçlarıyla bölgeye gelişleri ve yangının ardından ayrılışları yer aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve şüphelilerin tespit edilmesine yönelik inceleme başlatıldı.



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