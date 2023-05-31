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Seçim günü eylem hazırlığı yapmışlardı: DEAŞ'lı teröristlerin oyunu bozuldu

Konya'da seçim günü için eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerinin, tutuklanan sözde lideri A.H.’nin tanınmamak için uyguladığı yöntem ekiplerin gözünden kaçmadı. Zanlının saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı öğrenildi. 

09:59 . 31/05/2023 Çarşamba
DHA
Konya.

Konya.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp, tekrar Türkiye’ye dönen ve Konya’ya yerleşen A.H.’nin, kentte grup oluşturduğu ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için eylem hazırlığı yaptığını tespit etti. Ekipler, geçen hafta perşembe günü operasyon düzenledi.


Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde 6 farklı adrese baskın yapıldı. A.H. ile Konya’da irtibat kurduğu ve Suriye’de DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen H.E. ve Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. gözaltına alındı. Örgütün sözde lideri A.H.'nin eylem için mühimmat temin etmeye çalıştığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile H.E. tutuklandı, Y.B. yurt dışı yasağıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.



Sözde lider A.H.’nin Türkiye'ye geldikten sonra tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı öğrenildi.





#Konya
#DEAŞ
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#seçim
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