Gündem Sedanur Şenin şüpheli ölümü Serdar Yazıcı tutuklandı
İSTANBUL

Sedanur Şen'in şüpheli ölümü: Serdar Yazıcı tutuklandı

Maltepe'de 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli Serdar Yazıcı (32) "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Şüpheli Yazıcı'nın hakimlik sorgusunda "Sedanur Şen'in vefat etmesiyle benim ilgim yoktur. Ona uyuşturucu maddeyi ben vermedim" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Sedanur Şenin şüpheli ölümü: Serdar Yazıcı tutuklandı
Sedanur Şen

Başka bir suçtan tutuklu bulunan şüpheli Serdar Yazıcı, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Şüpheli Yazıcı'nın hakimlik sorgusunda emniyetteki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Sedanur Şen'in vefat etmesiyle benim ilgim yoktur. Ona uyuşturucu maddeyi ben vermedim. Sedanur'un uyuşturucudan ya da başka bir nedenle öldüğü konusunda benim bir bilgim yoktur. Benim bildiğim bu olayla bir ilgim olmadığıdır. Ölümün benimle ilgisi bulunmadığı otopsi raporunda çıkacaktır. Bu olaylar nedeniyle savcılık hakkımda yakalama isteyince uyuşturucu kullanmış olduğumdan dolayı ben de başka birisinden uyuşturucu satın aldım. Burada da satın aldığım halde ben satıyormuşum gibi yol çevirmesinde ele geçen uyuşturucudan dolayı İstanbul Adliyesi'ne çıkarılarak tutuklandım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Sedanur ile Serdar Yazıcı'nın koridorda bir süre dolaşmaları yer alıyor.
Otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Sedanur ile Serdar Yazıcı'nın koridorda bir süre dolaşmaları yer alıyor.

Hakimlik, sorgusunun ardından "Taksirle ölüme neden olma" suçundan Yazıcı'nın tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Maltepe'de bir rezidans odasında Sedanur Şen, 9 Eylül günü ölü bulunmuştu. Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Serdar Yazıcı ise savcılık ifadesinin ardından "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Hakimlik de adli kontrol şartıyla şüpheli Yazıcı'yı serbest bırakmıştı. Savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmiş ve şüpheli Serdar Yazıcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

  • Şüpheli Yazıcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrıca "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan da soruşturma yürütüldüğü ve Şişli'de gözaltına alınan Yazıcı'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıkmıştı.

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Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili korkunç iddia: 'Kendini attı deriz yırtarız' demişler
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Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili korkunç iddia: 'Kendini attı deriz yırtarız' demişler


Ankara'da yeni bir Şule Çet vakası: Lüks otelde korkunç ölüm
FOTOĞRAF 8
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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Açar isimli genç kızın şüpheli ölümü cinayet polisini harekete geçirdi. İddialara göre Açar, sözde devre mülk satıcılığı adı altında kurulan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından önceki gece Kızılay’dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam’a götürüldü. İddialara göre burada bir otele 3 kişi tarafından getirilen Açar’ın lobideki görevli atlatılarak otel odasına götürüldüğü belirtildi. Otelde konaklayan Açar’ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesine ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Olay, akıllara Çankaya’da Yelken Plazanın 20. katından düşerek ölen Şule Çet cinayetini getirdi. Cinayet polisi daha önceden de tecrübe ettiği gibi Açar’ın ölümünün Çet olayı ile benzerliğini araştırdı. Oteldeki odada incelemeler yapan polis alkol alındığını belirledi. Ayrıca odanın dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu böylece bir arbede yaşanmış olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alınarak Cinayet Büro amirliğine götürüldü. Açar’ın cansız bedeni ise Keçiören’deki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
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Açar’ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, intihar etmeyi düşünmeyen, ailesine ve yakın çevresine çok bağlı, hayat dolu bir genç kız olduğu öğrenildi. Açar’ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu önüne gelen yakınları ve arkadaşları Açar’ın ölümünün şüpheli olduğunu ve araştırılıp gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep etti. Açar’ın babası Ferhat Açar ve sınıf arkadaşları İHA’ya konuştu. Acılı baba Açar, “Aile olarak olayın takipçisiyiz. Olayda adı geçen otelden, zanlılardan şikayetçi olduk. Yaşanan bu durumun araştırılıp gerçeğin ne olduğunun ortaya çıkarılması için uğraşacağız” dedi.
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Sınıf arkadaşlarından Kardelen Yıldız ise, “Gamze hayat dolu, idealleri olan bir kızdı. Asla kalkıp intihar edecek bir insan olmadı ve olmayacaktı ta ki bu olay başına gelene kadar. Çok fazla hayali vardı. Okul içinde okul dışında neşe kaynağımızdı. Bu olay bizi derinden üzdü Gamze’nin başına geldi artık başka Gamzelerin başına gelmesin istiyoruz diye konuştu.
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Yağmur Dönmez isimli sınıf arkadaşı ise, “Gamze hayat dolu bir kızdı. Bazı ailevi problemleri vardı ama sanmıyorum Gamze’nin intihar edeceğini, çok zeki ve çalışkandı intihara karşıydı ve bunu saçma buluyordu. Daha kaç Gamze ölecek, Gamze için adalet istiyoruz ifadelerini kullandı.
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Bir diğer arkadaşı Melisa Tuncer de, Gamze intihar edebilecek bir kız değildi. Neşe dolu bir kızdı onun intihar etiğini düşünmüyoruz. Arkadaşları olarak bu işin peşinden gideceğiz şeklinde konuştu.
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Gamze Açar’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Antalya Karaöz’e götürüldü.
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Ankara'da yeni bir Şule Çet vakası: Lüks otelde korkunç ölüm
Ankara'da yaşayan 17 yaşındaki Gamze Açar isimli genç kız, Kızılcahamam'da termal bir otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrasında araştırma yapan Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Geçtiğimiz yıllarda Ankara'da lüks bir rezidansın 25. katından düşerek ölen Şule Çet'in yapılan incelemeler sonucunda intihar etmediği odada bulunan iki kişi tarafından öldürüldüğü belirlenmişti.

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