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Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili korkunç iddia: 'Kendini attı deriz yırtarız' demişler

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan iddianamede tanık ifadesine yer verildi. Tanık Ö.E. ifadesinde, 4 kez çığlık sesi duyduğunu, ardından "Oğlum ne yapacağız, başımıza kalmasın, nasıl kurtulacağız bu işten?" ve "Saçmalama oğlum, kendini attı deriz, yırtarız, bizim başımızı yakmazlar" şeklinde konuşmalar duyduğunu anlattı.

Haber Merkezi DHA
Gamze Açarın ölümüyle ilgili korkunç iddia: Kendini attı deriz yırtarız demişler
Gamze Açar

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de, internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti. Ardından da iş görüşmesi için, Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı otelde 5'inci katta kaldığı odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

SERBEST KALAN ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI


Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker gözaltına alındı. Şüphelilerden Rıza Doğan, Mehmet Doğan ile Mustafa Emre Demiral, tutuklandı. Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emre Eker, soruşturma aşamasında elde edilen deliler kapsamında savcının talebi sonrası sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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'KORKU DOLU ŞEKİLDE ÇIĞLIK SESİ DUYDUM'


Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otelde çalışan tanık Ö.E.'nin ifadesine yer verildi. Ö.E., olay günü otelin 7’nci katında bulunduğunu, saat 08.30 sıralarında iş için uyandığını belirterek, "Bu esnada ilk olarak çığlık sesi duydum. Aradan 2 dakika geçtikten sonra daha yüksek bir şekilde acı ve korku dolu şekilde çığlık sesi geldi. Odadan çıkmak için hazırlanmaya devam ederken 3’ncü kez bir çığlık sesi daha duydum. Bu kez aradan 5 dakika geçtikten sonra çok yüksek sesli bir çığlık sesi daha duydum. Bunun üzerine aynı odada bulunan arkadaşıma sesleri duyup duymadığını sordum. Bana son gelen sesi duyduğunu söyledi. Biz konuşurken bu kez ‘pat’ diye bir ses geldi. Bunun üzerine arkadaşıma şaka yollu ‘biri düştü sanırım’ dedim. Pencereden aşağı baktığımızda gerçekten birinin yerde yattığını gördük" dedi.

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'KENDİNİ ATTI DERİZ'

Tanık Ö.E.'nin "Pat sesinin ardından 'oğlum ne yapacağız, başımıza kalmasın, nasıl kurtulacağız bu işten' diye bir erkek sesi duydum. Devamında ise 'saçmalama oğlum, kendini attı deriz, yırtarız, bizim başımızı yakmazlar, kız zaten yeni geldi' diye karşılık verildiğini duydum. Daha sonra kuvvetli bir şekilde pencere kapanma sesi geldi" yönündeki ifadesi iddianamede yer aldı. İddianamede, otelde çalışan diğer tanıkların da benzer yönde ifadeler verdikleri belirtildi.

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'ODA DAĞINIK HALDEYDİ, TELEVİZYON KIRILMIŞTI'


İddianamede, olay yeri inceleme tutanakları da yer aldı. Tutanaklarda olayın gerçekleştiği odanın genel görüntüsünün dağınık olduğu ve odada arbede ve kavga yaşandığının belli lduğu, televizyonun kırılmış ve yerlerde kırık porselen tabak ve cam parçaları bulunduğu belirtildi. Raporda, odada bulunan sabit hatlı telefonun ahizesinin yere düşmüş olduğunun tespit edildi belirtilerek, 'muhtemelelen maktul yardım çağırmak için yeltendiği sırada yere düştü' tespiti yer aldı.

DÖRT SANIĞA AİT SPERM ÖRNEĞİ BULUNDU


İddianamede Adli Tıp Kurumu raporu da yer aldı. Raporda Açar’ın iç çamaşırında alınan örneklerden sanıklardan 4’üne ait sperm örneği tespit edildiği bilgisi yer aldı. Açar’ın tırnaklarından alınan örneklerin ise sanıklar Rıza ve Mehmet Doğan’a ait DNA profilleriyle uyumlu olduğu belirtildi. Raporda, Açar'ın, saç ve kan örneklerinde yapılan inceleme sonucunda, sanıkların iddia ettiği gibi uyuşturucu madde kullanmadığı belirtildi.

7 EYLÜL’DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR


İddianame, Ankara Batı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar, 7 Eylül’de 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Ankara'da yeni bir Şule Çet vakası: Lüks otelde korkunç ölüm
FOTOĞRAF 8
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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Açar isimli genç kızın şüpheli ölümü cinayet polisini harekete geçirdi. İddialara göre Açar, sözde devre mülk satıcılığı adı altında kurulan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından önceki gece Kızılay’dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam’a götürüldü. İddialara göre burada bir otele 3 kişi tarafından getirilen Açar’ın lobideki görevli atlatılarak otel odasına götürüldüğü belirtildi. Otelde konaklayan Açar’ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesine ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Olay, akıllara Çankaya’da Yelken Plazanın 20. katından düşerek ölen Şule Çet cinayetini getirdi. Cinayet polisi daha önceden de tecrübe ettiği gibi Açar’ın ölümünün Çet olayı ile benzerliğini araştırdı. Oteldeki odada incelemeler yapan polis alkol alındığını belirledi. Ayrıca odanın dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu böylece bir arbede yaşanmış olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alınarak Cinayet Büro amirliğine götürüldü. Açar’ın cansız bedeni ise Keçiören’deki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
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Açar’ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, intihar etmeyi düşünmeyen, ailesine ve yakın çevresine çok bağlı, hayat dolu bir genç kız olduğu öğrenildi. Açar’ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu önüne gelen yakınları ve arkadaşları Açar’ın ölümünün şüpheli olduğunu ve araştırılıp gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep etti. Açar’ın babası Ferhat Açar ve sınıf arkadaşları İHA’ya konuştu. Acılı baba Açar, “Aile olarak olayın takipçisiyiz. Olayda adı geçen otelden, zanlılardan şikayetçi olduk. Yaşanan bu durumun araştırılıp gerçeğin ne olduğunun ortaya çıkarılması için uğraşacağız” dedi.
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Sınıf arkadaşlarından Kardelen Yıldız ise, “Gamze hayat dolu, idealleri olan bir kızdı. Asla kalkıp intihar edecek bir insan olmadı ve olmayacaktı ta ki bu olay başına gelene kadar. Çok fazla hayali vardı. Okul içinde okul dışında neşe kaynağımızdı. Bu olay bizi derinden üzdü Gamze’nin başına geldi artık başka Gamzelerin başına gelmesin istiyoruz diye konuştu.
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Yağmur Dönmez isimli sınıf arkadaşı ise, “Gamze hayat dolu bir kızdı. Bazı ailevi problemleri vardı ama sanmıyorum Gamze’nin intihar edeceğini, çok zeki ve çalışkandı intihara karşıydı ve bunu saçma buluyordu. Daha kaç Gamze ölecek, Gamze için adalet istiyoruz ifadelerini kullandı.
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Bir diğer arkadaşı Melisa Tuncer de, Gamze intihar edebilecek bir kız değildi. Neşe dolu bir kızdı onun intihar etiğini düşünmüyoruz. Arkadaşları olarak bu işin peşinden gideceğiz şeklinde konuştu.
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Gamze Açar’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Antalya Karaöz’e götürüldü.
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Ankara'da yeni bir Şule Çet vakası: Lüks otelde korkunç ölüm
Ankara'da yaşayan 17 yaşındaki Gamze Açar isimli genç kız, Kızılcahamam'da termal bir otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrasında araştırma yapan Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Geçtiğimiz yıllarda Ankara'da lüks bir rezidansın 25. katından düşerek ölen Şule Çet'in yapılan incelemeler sonucunda intihar etmediği odada bulunan iki kişi tarafından öldürüldüğü belirlenmişti.


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