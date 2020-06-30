YÖK İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdi

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Çankırı'da oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yanmıştı: Bakan Albayrak güzel haberi verdi

Çankırı'da oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği parayı sobada saklayan Gülşen Hayta, ısınmak için ateş yakınca tüm birikiminden oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" dedi.