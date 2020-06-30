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EĞİTİM

Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin durumu ne olacak? YÖK kararını verdi

YÖK İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdi

YÖK, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin, garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdi. Öğrencilerin sınıf, dönem, kredi, süre gibi kazanılmış hakları korunacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yükseköğretim (YÖK) Genel Kurulunun, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdiği bildirildi.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmasına YÖK Genel Kurulunun bugünkü toplantısında karar verildiği belirtildi.

Faaliyet izni kaldırılan Şehir Üniversitesi'nin öğrencilerinin, sınıf, dönem, kredi, süre gibi kazanılmış hakları korunacağı bildirildi.

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