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Şehirlere sis örtüsü

Şehirlere sis örtüsü

04:0020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.
Yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Dün Türkiye'nin birçok kentinde sis hakimdi. İstanbul’da dün sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi. Trabzon’da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımının aksamasına neden oldu. Bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi. Samsun’da görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Tekirdağ’da kara yollarında görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı.


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