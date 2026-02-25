Yeni Şafak
Şehit Bolat'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi: 'Küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içerdi'

Şehit Bolat'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi: 'Küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içerdi'

13:0025/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
AA
Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü’ne ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın acı haberi, İzmir’deki ailesine ulaştırıldı. Mahalle muhtarı İbrahim Özdemir, Bolat’ı çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, "Küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içtiğini söyleyerek kendini avutan bir çocuktu" dedi.

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığına ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Bolat'ın Çiğli ilçesi Evka 2 Mahallesi'ndeki evine gelerek anne Şehribani ve baba Yusuf Bolat ile yakınlarına acı haberi verdi.

Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.

Evka 2 Mahallesi muhtarı İbrahim Özdemir, gazetecilere, şehit Bolat'ı çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, durumun kendileri için büyük acı olduğunu ifade etti.

"Küçükken asker olmak istiyordu"

Özdemir, Bolat'ın asker olmayı çok istediğini dile getirerek,
"Hatta küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içtiğini söyleyerek kendini avutan bir çocuktu. Küçüklüğünü iyi bildiğim için çok üzüldüm, ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendisi, küçükken de asker olmayı çok istiyordu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şehitler ölmez"
dedi.

Evli ve 10 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit İbrahim Bolat'ın naaşının İzmir'de ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit Bolat'ın, Ayşe Nilay Bolat ile evli olduğu ve 10 yaşında 'Nil' isminde bir kız çocukları bulunduğu belirtildi



