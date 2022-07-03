​Şehit de oldu: Bugüne nasipmiş

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu’nda arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı (24) Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker için dün kent merkezindeki Mihraplı Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Güçlükle ayakta durabildiği görülen şehit babası Fikret ve acılı anne Gülçiçek Taşcı’yı yakınları teselli etti. Dört kardeş olan Serkan Taşcı’nın naaşı kılınan cenaze namazından sonra Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da şehidin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

BUGÜNE NASİPMİŞ

Serkan Taşcı’nın hafızlık öğretmeni Kemal Eftal Kabaoğlu, “Serkan’ın küçüklüğünü biliriz. Herkesin sevdiği bir insandı. Hafızlığı bitirdi, ilahiyat okudu. Vatanını çok seviyordu. Kendini İslami ilimlerde de geliştirebilirdi ama onun gönlünde askerlik vardı. Önceki görüşmelerimizde ‘Silahın başında bekliyoruz, ne zaman olacak’ derdi. Farklı operasyonlarda ‘Her an olabilir, hakkınızı helal edin’ derdi. O mertebe bugüne nasipmiş. Ateş ciğerimizi yakıyor ama bir yandan da en yüksek mertebeye uğurladığımız için Elhamdülillah diyoruz” diye konuştu.

O MESAJI ANLATTI

Şehidin 2 gündür çokçü konuşulan teyemmümle ilgili mesaj attığı arkadaşı İsmail Gençtürk de o mesajın hikayesini anlattı. Şehit askerin hafızlık arkadaşı İsmail Gençtürk’e “Namazları teyemmüm ile kılıyoruz. Üzerimiz çok pisleniyor, sıkıntı olmaz değil mi” diye sorduğu ortaya çıkmıştı. Gençtürk şunları söyledi: “Teyemmüm ile ilgili mesajı bana 2 hafta önce atmıştı, sonrasında yine görüşmüştük. Eskiden beri şehadeti çok arzulayan biriydi. Hafızlık yıllarında ne olmak istiyorsun dendiğinde ‘Şehit olmak istiyorum’ diyen bir kardeşimizdi.”

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Erbaş hafızlık belgesini paylaştı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehit askerin hafızlık belgesini paylaştı. Erbaş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Geçmişte hafızlığını tamamlayarak 'ümmetin en şereflilerinden olma' müjdesine nail olan Serkan Taşcı kardeşimiz, peygamberlikten sonra en büyük mertebe olan şehitlik makamına ulaştı. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.”

Koruculara veda

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı, önceki akşam Hakkari Çukurca'da toprağa verildi. Şehit korucular için Emir Şaban Camii'nde tören düzenlendi. Şehitlerin öz geçmişleri okunduktan sonra cenaze namazları kılındı. Acılı aileler şehitleri ağıt ve dualarla uğurladı. Tören mangası tarafından cenaze araçlarına taşınan şehitlerden Kemal Alim Çığlı, Hüseyin Sarı da Yukarı Akkaya köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Halis Keskin

Hakkari’den acı haber

Hakkari’de kaçakçılık olayına müdahale sırasında Barazgir Çayı’na düşerek ağır yaralanan bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Derecik ilçesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli Teğmen Halis Keskin’in Barazgir Çayı’na düşerek ağır yaralandığı, hızla hastaneye sevk edilip tedavisine başlandığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.