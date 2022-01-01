​Şehit DSİ personeli toprağa verildi: İntikamı alındı

PKK terörü bir can daha aldı. Suriye’nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG’li teröristlerin havan saldırısında Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ) personeli Cihan Gökkaya (37) şehit oldu. Gökkaya’nın naaşı, dün Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndan memleketi Balıkesir’e getirildi. DSİ 25. Bölge Müdürlüğü’nde şehit için tören düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin eşi Arzu Gökkaya tabuta sarılıp "Ne olur 'Şaka yaptım' de" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Gökkaya, Zağnos Paşa Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Balıkesir Garnizon Şehitliği’nde dualarla toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehidin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

İntikamı alındı

Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristler öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yeni yıl mesajında yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bu yıl 2 bin 779 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.