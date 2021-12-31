'Şehit Eren Bülbül karakol botu' Trabzon'da hizmete başladı

Törende, Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehrin asayiş ve huzuru için verdikleri mücadelenin yeni ekipman takviyeleriyle aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Bugünü anlamlı kılan en önemli şeyin de karakol botuna Eren Bülbül isminin verilmesi olduğunu belirten Ustaoğlu, "Dün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Eren Bülbül adına 1 Ocak'ta vizyona girecek filmin galasına sayın Cumhurbaşkanımızla beraber katıldık. Bugün de burada yine şehit Eren Bülbül adının verildiği karakol botunun denize indirilişini icra edeceğiz." dedi.

Ustaoğlu, bölgede zaman zaman yaşanan doğal afetler sonucu denizde arama kurtarma faaliyetlerinin icra edildiğini vurgulayarak, botun bu tür durumlarda hem Sahil Güvenliğe katkı sağlayacağını hem de kaçakçılıkla mücadelede kullanılacağını aktardı.

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FOTOĞRAF 6 Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galası bu akşam yapıldı. Filmin galasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan filmi, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyonda seyircisi ile buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galasına katıldı. Erdoğan, filmi Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek.

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