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TRABZON

'Şehit Eren Bülbül karakol botu' Trabzon'da hizmete başladı

Emniyet Genel Müdürlüğünce Trabzon Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilen yerli üretim 'Şehit Eren Bülbül karakol botu' hizmete başladı. Antalya'daki Ares Tersanesi'nde üretilen ilk karakol botunun hizmete girmesi dolayısıyla Trabzon Liman Başkanlığı'nda tören organize edildi. "KB-6101" kodu ve Şehit Eren Bülbül ismi verilen botun, radar, sonar, termal cihaz ve gece görüşü kameralarına sahip 12 metre uzunluğunda ve 900 beygir güç üreten iki motoru ile saatte 40 deniz mili sürat yapabildiği öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
Şehit Eren Bülbül karakol botu Trabzonda hizmete başladı
Şehit Eren Bülbül karakol botu hizmet vermeye başladı

Törende, Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehrin asayiş ve huzuru için verdikleri mücadelenin yeni ekipman takviyeleriyle aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Bugünü anlamlı kılan en önemli şeyin de karakol botuna Eren Bülbül isminin verilmesi olduğunu belirten Ustaoğlu, "Dün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Eren Bülbül adına 1 Ocak'ta vizyona girecek filmin galasına sayın Cumhurbaşkanımızla beraber katıldık. Bugün de burada yine şehit Eren Bülbül adının verildiği karakol botunun denize indirilişini icra edeceğiz." dedi.

Ustaoğlu, bölgede zaman zaman yaşanan doğal afetler sonucu denizde arama kurtarma faaliyetlerinin icra edildiğini vurgulayarak, botun bu tür durumlarda hem Sahil Güvenliğe katkı sağlayacağını hem de kaçakçılıkla mücadelede kullanılacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı
FOTOĞRAF 6
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Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galası bu akşam yapıldı.
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Filmin galasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan filmi, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi.
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“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyonda seyircisi ile buluşacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galasına katıldı. Erdoğan, filmi Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek.

Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek burkan sözler: Filmi izlemek zor olacak ama dirayetli duracağım
FOTOĞRAF 13
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Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
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Sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül ile Ferhat Gedik’in hayatları, ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi ile beyaz perdeye aktarıldı.
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Eren Bülbül’ü hemşehrisi Rahman Beşel, annesi Ayşe Bülbül’ü oyuncu Mutlu Nur, şehit Ferhat Gedik'i de oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı film, çekimlerin tamamlanmasıyla Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girecek. Gala için Bülbül ailesi ise Ankara’ya davet edildi.
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‘EREN’İME ÇOK BENZİYORDU’<br><br>Eren’in hayatını canlandıran oyuncunun oğluna çok benzediğini anlatan anne Ayşe Bülbül, “Eren’in filminin çekimi buralarda yapıldı. Biz filmde oynamadık ama bizim hayatımızı canlandırdılar. Eren’in doğum sahnesinden 15 yaşına kadar olan sürecini onlar canlandırırken izledim.
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Bazen gözyaşı döktüm bazen ‘Yeter bu ağlamak’ dedim, oturdum izledim. Eren’in çocukluğunu canlandıran ve Eren’in şehit edildiği yaşlarını canlandıran çocuklar evladıma çok benziyordu ama sırtındaki sepetinde odunları ile onu canlandıran küçük bir çocuk vardı. O benim Eren’ime çok benziyordu ama ne olursa olsun kendi evladımın kokusunu, kendi evladımın sıcaklığını onlardan almam mümkün değil. Film çekilirken burada sanki benim evlatlarımmış gibi onlarla ilgilendim” diye konuştu.
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‘FİLMİ İZLEMEK ÇOK ZOR OLACAK’<br><br><br>Eren’in doğum günü olan 1 Ocak’ta gösterime girecek filmin oğlunun anısına güzel hediye olduğunu söyleyen Bülbül, “Allah razı olsun evladımı unutmayanlardan. Burada oynayanlar bizim hayatımızı oynadı; evladımın çile dolu, yokluk içindeki hayatını oynadı. O filmi izlemek çok zor olacak benim için ama dirayetli olacağım.
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Eren’e ben 15 yaşına kadar yokluk yüzünden doğum günü kutlayamadım. Ona pasta alıp şarkılar eşliğinde mum üfletemedim. Şimdi ise Eren’in doğum gününde onun anısına çekilen film oynatılacak.
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Gala için Ankara’ya davet edildim. Şimdi oraya gideceğim kızlarımla. Evladımın anılması, unutulmaması çok güzel bir duygu ama ne olursa olsun yanımda evladım yok.
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Filmden sahneleri bana gösterdiler ama yüreğim dayanmıyor. Eren’in karpuz yediği bir bölümü gördüm. Eren’imin karpuz yemesi gözümde canlandı.
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Eren yevmiyeye gittiğinde orada karpuz vermişlerdi ona. Toplumda içini yedi, döndü kenara kabuk kısmını yedi. Tekrar çocuğumun yaşadığı o yoksulluğu görmek çok zor olacak ama gidip galaya katılacağım” dedi.
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Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek burkan sözler: Filmi izlemek zor olacak ama dirayetli duracağım
Trabzon'un Maçka ilçesinde, 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül (15) ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girecek. Filmin galası için Ankara'da düzenlenen programa davet edilen Ayşe Bülbül, “Burada oynayanlar, bizim hayatımızı oynadı; evladımın çile dolu, yokluk içindeki hayatını oynadı. Filmden sahneleri bana gösterdiler ama yüreğim dayanmıyor. Filmi izlemek çok zor olacak benim için ama dirayetli olacağım” dedi.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" 1 Ocak'ta vizyona giriyor
HAYAT
"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" 1 Ocak'ta vizyona giriyor
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