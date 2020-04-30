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TUNCELİ

Şehit eşinden yürek yakan paylaşım: Hep mi güzel insanlar önce gider

Tunceli'deki Munzur Nehri'nde eğitim amaçlı içinde bulunduğu botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan 36 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni, 44. gün sonunda bulunmuştu. Şehit askerin eşi Gülnur Güneş, Twitter hesabından eşinin saz çaldığı bir videosunu "Hep mi güzel insanlar önce gider" notuyla paylaştı.

Haber Merkezi Diğer
Şehit eşinin paylaşımı yürekleri dağladı.
Şehit eşinin paylaşımı yürekleri dağladı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) için tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangasının omuzlarında alana getirilen Güneş'in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, İl Müftüsü Aşır Durgun'un ettiği duayla sona erdi. Daha sonra askeri helikopterle Elazığ'a gönderilen şehidin naaşının, oradan da uçakla Ankara'ya uğurlanacağı öğrenildi.

Cenaze töreninde koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korundu, askerler maske taktı.

Munzur Çayı’nda kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM
Munzur Çayı’nda kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı

Mesai arkadaşları da törene katıldı

Törene, şehidin eşi Gülnur, annesi Aysel, babası Emin ve Mehmet Güneş ile Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile mesai arkadaşları katıldı.

  • Tören sonrası arama kurtarma personeliyle bir araya gelen baba Güneş, 44 gün aralıksız çalışan ekiplere teşekkür ederek helallik istedi.

15 Temmuz gazisiymiş

Uzman Çavuş Güneş’in önce 2008 yılında Şırnak’ta teröristlerle girdiği çatışmada, ardından da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında çatıştığı ve yaralandığı, bu nedenle 3 ay Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gördüğü öğrenildi.

Elazığ depreminde de arama kurtarma çalışmalarında yer alıp enkazdan 16 kişiyi çıkaran ekipte yer alan Güneş'in, geçmişte de birçok operasyona katıldığı belirtildi.

Şehit Yılmaz'ın ardından geriye fotoğrafları kaldı.

Öte yandan şehit askerin eşi Gülnur Güneş, Twitter hesabından eşinin saz çaldığı bir videosuna "Hep mi güzel insanlar önce gider" notunu eklediği görüldü.

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