Şehit eşinden yürek yakan paylaşım: Hep mi güzel insanlar önce gider

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) için tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangasının omuzlarında alana getirilen Güneş'in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, İl Müftüsü Aşır Durgun'un ettiği duayla sona erdi. Daha sonra askeri helikopterle Elazığ'a gönderilen şehidin naaşının, oradan da uçakla Ankara'ya uğurlanacağı öğrenildi.
Mesai arkadaşları da törene katıldı
Törene, şehidin eşi Gülnur, annesi Aysel, babası Emin ve Mehmet Güneş ile Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile mesai arkadaşları katıldı.
- Tören sonrası arama kurtarma personeliyle bir araya gelen baba Güneş, 44 gün aralıksız çalışan ekiplere teşekkür ederek helallik istedi.
15 Temmuz gazisiymiş
Uzman Çavuş Güneş’in önce 2008 yılında Şırnak’ta teröristlerle girdiği çatışmada, ardından da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında çatıştığı ve yaralandığı, bu nedenle 3 ay Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gördüğü öğrenildi.
Elazığ depreminde de arama kurtarma çalışmalarında yer alıp enkazdan 16 kişiyi çıkaran ekipte yer alan Güneş'in, geçmişte de birçok operasyona katıldığı belirtildi.
Öte yandan şehit askerin eşi Gülnur Güneş, Twitter hesabından eşinin saz çaldığı bir videosuna "Hep mi güzel insanlar önce gider" notunu eklediği görüldü.
Hep mi güzel insanlar önce gider.Sensiz 32.sabah sevdiğim #YılmazGüneş .#HalaMezarsız #ŞehidinVarTürkiye Munzur’da sular altındaki askerini unutma #YılmazGüneşBulunsun .Aramalar devam ediyor #OnulmazBuYüreğiminYarası #jak #jöak #UzmanJandarma #HalkınHaberAlmaHakkı #hayirlicumalar pic.twitter.com/2U4riBkVg7
Hep mi güzel insanlar önce gider.Sensiz 32.sabah sevdiğim #YılmazGüneş .#HalaMezarsız #ŞehidinVarTürkiye Munzur’da sular altındaki askerini unutma #YılmazGüneşBulunsun .Aramalar devam ediyor #OnulmazBuYüreğiminYarası #jak #jöak #UzmanJandarma #HalkınHaberAlmaHakkı #hayirlicumalar pic.twitter.com/2U4riBkVg7— Gülnur Ortakcı Güneş (@gulnurortakci) April 17, 2020