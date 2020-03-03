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SAMSUN

Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un hamile eşinden duygulandıran mesaj

Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un hamile eşinden duygulandıran mesaj: Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un, 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol, sosyal medya üzerinden, "Emanetine hem anne, hem baba olacağım, güçlü olacağım. Sen hep bizimlesin biriciğim" paylaşımda bulundu. Acılı eşin paylaşımı herkes duygulandırdı.

Haber Merkezi DHA
İdlib şehidi Şükrü Elibol’un hamile eşi sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşımda bulundu.
İdlib şehidi Şükrü Elibol’un hamile eşi sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol(27), 3 gün önce memleketi Samsun’un Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

8 aylık hamile eşi duygulandırdı

Şehidin 2 yıl önce hayatını birleştirdiği 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol, sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

İdlib şehidi Şükrü Elibol’un hamile eşi sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Şehit eşinin cenaze töreni ve mezarının fotoğraflarını paylaşan Özlem Elibol, "Ah canım benim, sen nasıl bir melektin ki tertemiz kalbin, bana sevgiyle bakan gözlerin vardı. Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki; mübarek üç aylarda kandil gecesi sana şehadet şerbetini içmeyi, bana da şehit eşi olmanın gururunu nasip etti. Emanetine hem anne, hem baba olacağım, güçlü olacağım, sen hep bizimlesin biriciğim" ifadelerine yer verdi.

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