GündemŞehit yakınları askerlik muafiyetine başvurmadı
POLİTİKAABD SEÇİMLERİ

Şehit yakınları askerlik muafiyetine başvurmadı

Şehit yakınları askerlik muafiyetine başvurmadı

Milli Savunma Bakanlığının son düzenlemesinin ardından silah altındaki şehit çocukları ve kardeşleri, verecekleri dilekçeyle erken terhis olabilecekler ve askere alınacaklar da istemedikleri sürece silah altına alınmayacaklar. Ancak yapılan düzenlemeye şimdiye kadar hiçbir şehit yakınının askerlik muafiyeti getiren düzenlemeye başvuru yapmadığı öğrenildi.

Haber MerkeziAA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının son düzenlemesinin ardından silah altındaki şehit çocukları ve kardeşleri verecekleri dilekçeyle erken terhis olabilecek. Şehit yakınlarına askerlik muafiyeti getiren düzenlemeye ilişkin şu ana kadar herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.

İstekli olmadıkça silah altına alınmayacaklar

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şehit yakınlarına askerlik muafiyetine yönelik düzenlemeye gidildi.

Buna göre, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlüler ile terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşlerinin istekli olmadıkça silah altına alınmayacağı, silah altındakilerin istemeleri durumunda terhis edileceği düzenlendi.

Yine aynı gerekçelerle hayatını kaybeden güvenlik korucuları da dahil olmak üzere kamu görevlilerinin çocuklarının da askerlikten muaf sayılacağı hüküm altına alındı.

Alınan bilgiye göre, silah altındaki şehit yakınları, birlik komutanlıklarına dilekçeyle başvuruda bulunarak erken terhis olabilecek.

Şehit yakınlarına askerlik muafiyeti getiren düzenlemeye ilişkin şu ana kadar herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.

"Tercih şehit ailesine bırakılıyor"

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, AA muhabirine, savaş sırasında eli silah tutan her vatandaşın, seferberlik kapsamında asker olduğunu, düzenlemeyle şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapıldığını söyledi.

Askerlik yükümlülüğü konusunda tercihin şehit ailesine bırakıldığını, bu anlamda düzenlemenin yerinde olduğunu dile getiren Şebik, "Devletimiz bu seçeneği kendilerine alternatif olarak sunmuş oluyor." dedi.

15 Temmuz Derneği olarak yaptıkları ziyaretlere değinen Şebik, şöyle konuştu:

"Ziyaretlerimizde şunu görüyoruz, bir defa hiçbir şehit ailemizin kardeşi, yakını, oğlu, 'Ben askere gitmek istemiyorum.' demiyor. Vatanı hakikaten sevme anlamında eğer bir sınavdan geçirilme söz konusuysa şehitlerimizin yakınları bu sınava girmiş, bu sınavı geçmiş insanlar. Şehit ailelerimiz vatanına, milletine sevdası noktasında bizim için çok farklı yerdeler çünkü onlar vatan, millet için bir can vermişler. Bu manada eğer birileri bu mevzuyu, 'Onlar askerlik yapmıyor, ne güzel bir şey.' diye kaşıyorsa şunu yapmalarını tavsiye ederim, özellikle şehit ailelerinin evlerine ziyaretlerde bulunsunlar, onlarla sohbet etsinler.

Aslında hiçbir şehit yakınımızın bakıldığında böyle bir talebi yok. Hatta onlar 'Vatanımıza nerede, nasıl, hangi cephede hizmet edebiliriz.' diye yanıp tutuşan genç dimağlar."

Şebik, devletin yapması gerekenin, meseleyi sosyal boyutuyla ele almak olduğuna dikkati çekerek, "Şehitlerimizin çocukları, onların ailesi bizim emanetimizdir. Bu KHK, hakikaten bu söylemin aslında bir şekilde karşılığı oluyor. Yani emanetlere sahip çıkma yalnızca söylemle olmuyor ya da maddi yardımlar söz konusu olduğu zaman da bu tek başına olmuyor." ifadelerini kullandı.

"Kanundaki bir eksiklik giderildi"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran da düzenlemeyle Askerlik Kanunu'ndaki bir eksikliğin giderildiğini söyledi.

Şehit çocuklarının bir kısmının mağdur olduğunu dile getiren Uran, "Şehit çocukları hayata babasız başlıyor. Hayata atılmada da askerlik kimi zaman engel olabiliyor ama kişi askerliğini yapmak isterse zaten gidebilecek çünkü babası bir bedel ödedi, bu bedelin karşılığında Türk milleti onlara 'Askere gitmek istemezsen gitmeyebilirsin.' dedi." şeklinde konuştu.

Uran, şehit yakınlarının düzenlemeyi olumlu karşıladığını belirterek, "Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarıyla ilgili eksik kalan yerler var. Mesela gazi çocukları askerlikten muaf değil. Bunun yanında gazilerin çeşitli sorunları var. Biz hükümetimizden bu sorunlarla ilgili ayrıntılı bir toplantı yapılmasını bekliyoruz. Bu, kurumların, sivil toplum örgütlerinin katılacağı bir çalıştay olabilir. Ondan sonra eksik kalan kısımlara ilişkin düzenlemelerin kısa sürede çıkarılmasını hükümetimizden istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
İsrailli vekil Filistinli kadınlara hakaret etti!
İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.
Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da eskiden Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Peki Sevakin Adası neden önemli, tarihinde neler yaşadı?
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

‘Dağların aslanları’ ansızın vuruyor
Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti.
Sinemaya 'ses' veren isim: Charlie Chaplin
Sessiz sinemanın son ve en büyük temsilcilerinden biri olan Charlie Chaplin'in beyaz perdeye yansıttığı tiplemeler bugün bile hala hafızalarda. Filmlerinde komik olaylar üzerinden olaylar üzerinden insana ve topluma dair derin analizlerle ön plana çıkan Chaplin, modern sinemanın mimarları arasında en önemli isimlerden biri.


KAPAT

YUKARI