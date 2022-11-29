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YEREL GÜNDEM

Şehitlere selam: Kahraman askerlerimiz gözyaşlarıyla uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerlerimizden 6’sı gözyaşları ile toprağa verildi. Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in Gaziantep’teki cenaze töreninde anne Gülcan Öztürkmen asker selamı verdi. Piyade Er Mehmet Demir’in Adıyaman’daki cenaze töreninde de şehidin küçük kardeşleri gözyaşları ile uğurladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehitlere selam: Kahraman askerlerimiz gözyaşlarıyla uğurlandı
​Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerlerimizden 6’sı gözyaşları ile toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu şehitleri kılınan cenaze namazlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Piyade Er Mehmet Demir ve Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Demir’in (21) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Adıyaman Besni ilçesi Pınarbaşı köyüne getirildi.

ANNELERİN YÜREĞİ YANMASIN

Cenaze töreninde şehidin annesi Nergis, “Başka annelerin yüreği yanmasın, Bu son şehidimiz olsun. Mehmet’im son şehidimiz olsun” dedi. İl Müftüsü Mehmet Taşçı’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Demir’in naaşı, dualarla köy mezarlığına defnedildi. Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in cenazesi memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde toprağa verildi. Şehidin kız kardeşi Zeynep, ağabeyinin tabutunun başında gözyaşı döktü. Küçük Zeynep gözyaşları arasında ağabeyini asker selamıyla uğurladı.

ŞEHİTLER TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Öztürkmen için ilçeye bağlı kırsal Dazhöyük Mahallesi’nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Duabey Onur Öztürkmen’in naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Duabey Onur Öztürkmen
Duabey Onur Öztürkmen

Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu da memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verildi. Köroğlu’nun naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası top arabasıyla taşınarak ilçe mezarlığına defnedildi.

İKİ KAHRAMAN BUGÜN

  • Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal’ın (21) cenazesi de, memleketi Giresun’da toprağa verildi. Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu bugün Gaziantep’te, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık da Konya’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Anne Gülcan Öztürkmen
Anne Gülcan Öztürkmen

Şehide selam

Şehidin fotoğrafını taşıyan kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, törene ağabeyinin askeri pardösüsü ve tören kılıcı ile katıldı, yüzüğünü taktı. Fatih Öztürkmen, ağabeyinin kılıcını, anne Gülcan Öztürkmen ise oğlunun tören şapkasını tabutun üzerine bıraktı. Şehidin annesi oğlunu asker selamıyla uğurladı.

Mustafa Işık
Mustafa Işık

Şehit Duabey Onur Öztürkmen'in devreleri babasının isteği üzerine Harbiye Marşı’nı okudu
OYNAT 01:31
Şehit Duabey Onur Öztürkmen'in devreleri babasının isteği üzerine Harbiye Marşı’nı okudu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in babası, oğlunun devrelerinden şehidin çok sevdiği Harbiye Marşını okumalarını istedi. Nizip'te taziye çadırı önünde toplanan şehidin silah arkadaşları, hep bir ağızdan marşı seslendirdi.
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