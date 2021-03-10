Gündem Sekiz aylık hamile kadın damdan düşüp öldü Sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor
ADANA

Sekiz aylık hamile kadın damdan düşüp öldü: Sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor

Adana’da iki katlı evin damında halı silkelerken dengesini kaybedip düşen Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hammadi’nin sezaryenle alınan ve nefes almadığı belirlenen kız bebeğinin, doktorların müdahalesi sonucu hayata tutunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Hammadi’nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Hammadi’nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Temizlik yapmak için iki katlı evin damına çıkan Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi (20), halı silkelerken dengesini kaybedip aşağı düştü.

Hasne Hammadi (20).
  • Hammadi’nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasne Hammadi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Hammadi’nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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DOĞMADAN ANNESİ ÖLDÜ

Tedaviye alınan Hasne Hammadi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hammadi’nin bebeği ise sezaryenle alındı.

Temizlik yapmak için iki katlı evin damına çıkan Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi, halı silkelerken düştü.
  • Nefes almadığı belirlenen bebek, doktorların müdahalesiyle yeniden nefes almaya başladı. Yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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