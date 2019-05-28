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BURSA

Bursa'da bir kişi şelalede ölü bulundu

Şelaleden balıklama atlayan genç kayalıklara çarparak öldü

Bursa’nın Kestel ilçesinde şelaleden balıklama suya atlayan yabancı uyruklu genç, kafasını suyun içerisindeki kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Balıklama atladığı şelalede kayalıklara çarparak öldü
Balıklama atladığı şelalede kayalıklara çarparak öldü

Bursa'nın Kestel ilçesindeki şelalede bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'ndeki Narlıdere Şelalesi'nde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

AFAD EKİPLERİ CESEDİNİ KIYAYA ÇIKARDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, suya girerek gence ulaşmaya çalıştı. Suriye uyruklu Ahmed Mehdi Amuna'nın (27) hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, gencin cesedini kıyıya çıkardı.

İHA
Ekipler gencin cansız bedenini sudan çıkardı.

Amuna'nın cesedi yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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