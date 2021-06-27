Selçuk Bayraktar yalan haber yayınlayan ODA TV ile dalga geçti

Oda TV adlı internet sitesi bir yalan habere daha imza attı. KADEM Vakfı’na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nda çekilen diziye ait silahları algı çalışması yaparak yurttan silah taşındığını iddia etti. Silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanların da fikirlerine yer veren site silahların taşınmasına tanık olan, çevre sakinleri ve öğrenciler uzun menzilli, ağır silahları görünce şoke olduğunu iddia etti.

Odatv’den çarpıcı fotoğraflar… Öğrenci yurdundan çıkan silahlar… Caner Taşpınar yazdı… https://t.co/HnpvVxwEE8 pic.twitter.com/VLwEigvluC — Odatv (@odatv) June 27, 2021

Algı çalışması haber diye yayınladılar

Haberde dizi setindeki fotoğraflara da yer veren ODA TV, fotoğrafları kendi logosu ile yayınladı. Bu algı çalışmasını bir habercilik başarısı gibi sunan ODA TV haberinde, "Bu silahlar gerçek mi? Silahlar kimin?" sorulara yer verdi.

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ODA TV'nin dizi setinde çekimlerde kullanılan silahları gerçekmiş gibi algı yaparak aktarmasına BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından tiye aldı.

Ankara KADEM yurdundan son görüntüler geldi.



İçerde alev püskürten ejderhalar olduğu da söyleniyor....@kademorgtr https://t.co/RPYhaiWEBm pic.twitter.com/QF4qkuZyMm — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 27, 2021

Bayraktar, ODA TV'yi tiye aldı

Twitter üzerinden paylaşılan habere yanıt veren Bayraktar, "Ankara KADEM yurdundan son görüntüler geldi.

İçerde alev püskürten ejderhalar olduğu da söyleniyor...." ifadeleri ile Game of Thrones dizisinden ejderha fotoğrafını paylaştı. Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.





GÜNDEM Oda TV'nin yeni yalanı