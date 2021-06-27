Gündem Selçuk Bayraktar yalan haber yayınlayan ODA TV ile dalga geçti
İSTANBUL

Selçuk Bayraktar yalan haber yayınlayan ODA TV ile dalga geçti

Oda TV adlı internet sitesi yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. KADEM Vakfı’na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nda çekilen diziye ait silahları algı çalışması yaparak yurttan silah taşındığını iddia eden ODA TV bir de haberde sözde askeri uzmanların görüşlerine yer verdi. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da ODA TV'nin bu haberini sosyal medya hesabından tiye aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar yalan haber yayınlayan ODA TV ile dalga geçti
Selçuk Bayraktar

Oda TV adlı internet sitesi bir yalan habere daha imza attı. KADEM Vakfı’na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nda çekilen diziye ait silahları algı çalışması yaparak yurttan silah taşındığını iddia etti. Silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanların da fikirlerine yer veren site silahların taşınmasına tanık olan, çevre sakinleri ve öğrenciler uzun menzilli, ağır silahları görünce şoke olduğunu iddia etti.

Algı çalışması haber diye yayınladılar

Haberde dizi setindeki fotoğraflara da yer veren ODA TV, fotoğrafları kendi logosu ile yayınladı. Bu algı çalışmasını bir habercilik başarısı gibi sunan ODA TV haberinde, "Bu silahlar gerçek mi? Silahlar kimin?" sorulara yer verdi.

ODA TV'nin dizi setinde çekimlerde kullanılan silahları gerçekmiş gibi algı yaparak aktarmasına BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından tiye aldı.

Bayraktar, ODA TV'yi tiye aldı

Twitter üzerinden paylaşılan habere yanıt veren Bayraktar, "Ankara KADEM yurdundan son görüntüler geldi.

İçerde alev püskürten ejderhalar olduğu da söyleniyor...." ifadeleri ile Game of Thrones dizisinden ejderha fotoğrafını paylaştı. Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.


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