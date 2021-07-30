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ANKARA

Selçuk Bayraktar: İHA'lar 2020'de 345 son 60 günde ise 86 yangını henüz başlangıç aşamasında tespit etti

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet gazetesinin "Yangının çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?" başlıklı habere yanıt verdi. Bayraktar, "Şu anda 6 Bayraktar TB2, ekibimizle birlikte 7/24 görevinin başında. 2020'de 345, son 60 günde ise 86 yangını henüz başlangıç aşamasında tespit etti" dedi. Bayraktar, "Biz ormanları korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ya siz?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktardan Cumhuriyet gazetesi yanıt
Selçuk Bayraktar

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "Birileri yakmanın, biz korumanın derdindeyiz...
  • Şu anda 6 Bayraktar TB2, ekibimizle birlikte 7/24 görevinin başında.
  • 2020'de 345, son 60 günde ise 86 yangını henüz başlangıç aşamasında tespit etti.
  • Biz ormanları korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ya siz?"

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