Selçuk Bayraktar: İHA'lar 2020'de 345 son 60 günde ise 86 yangını henüz başlangıç aşamasında tespit etti

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- "Birileri yakmanın, biz korumanın derdindeyiz...
- Şu anda 6 Bayraktar TB2, ekibimizle birlikte 7/24 görevinin başında.
- 2020'de 345, son 60 günde ise 86 yangını henüz başlangıç aşamasında tespit etti.
- Biz ormanları korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ya siz?"
Birileri yakmanın, biz korumanın derdindeyiz...
Şu anda 6 #BayraktarTB2, ekibimizle birlikte 7/24 görevinin başında.
2020'de 345, son 60 günde ise 86 yangını henüz başlangıç aşamasında tespit etti.
Biz ormanları korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ya siz? https://t.co/eGD6z62Yy2
Birileri yakmanın, biz korumanın derdindeyiz...