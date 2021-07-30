Selçuk Bayraktar: İHA'lar 2020'de 345 son 60 günde ise 86 yangını henüz başlangıç aşamasında tespit etti Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet gazetesinin "Yangının çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?" başlıklı habere yanıt verdi. Bayraktar, "Şu anda 6 Bayraktar TB2, ekibimizle birlikte 7/24 görevinin başında. 2020'de 345, son 60 günde ise 86 yangını henüz başlangıç aşamasında tespit etti" dedi. Bayraktar, "Biz ormanları korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ya siz?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 30 Temmuz 2021, 14:27 Son Güncelleme: 30 Temmuz 2021, 15:44 Yeni Şafak