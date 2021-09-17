Selden etkilenen vatandaşların elektrik faturaları ertelendi

Sel felaketinden etkilenen bölgelerin elektrik faturalarının ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
Karara göre, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay süreyle ertelendi.
DİLEKÇE VERMEK YETERLİ
Selden zarar gören vatandaşların en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar faturalarının ertelenmesine dair dilekçeyi ilgili tedarik şirketlere sunması gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerler, kapsam dışında.