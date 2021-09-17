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KASTAMONU SİNOP BARTIN

Selden etkilenen vatandaşların elektrik faturaları ertelendi

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay süreyle ertelendi. Afetzedelerin en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar faturalarının ertelenmesine dair dilekçeyi ilgili tedarik şirketlerine sunması yeterli.

Haber Merkezi DHA
Selden etkilenen vatandaşların elektrik faturaları ertelendi
Kastamonu Bozkurt

Sel felaketinden etkilenen bölgelerin elektrik faturalarının ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Karara göre, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay süreyle ertelendi.

DİLEKÇE VERMEK YETERLİ

Selden zarar gören vatandaşların en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar faturalarının ertelenmesine dair dilekçeyi ilgili tedarik şirketlere sunması gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerler, kapsam dışında.

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Sel afetinden etkilenen vatandaşların fatura ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi
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Sel afetinden etkilenen vatandaşların fatura ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi
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