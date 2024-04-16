Selektörle diğer sürücüleri uyaran 14 araca yazılan cezalar iptal edildi

Selektörle radar uyarısına ceza yağdı.
Ayrıntılar geliyor...
#Düzce
#Trafik Cezası
#Selektör
#Radar
18 dakika önce
Ayrıntılar geliyor...
Düzce'de Ramazan Bayramı tatili sırasında trafik polislerince yapılan, radar hız uygulamasını diğer sürücülere selektör yaparak haber veren 66 sürücüye idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada tartışılan konuyla ilgili Adli Bilirkişi Dr. İbrahim Can, "Selektör yapmak bir işaretleşme aracı değildir. Deniz fenerlerindeki gibi bir mantıkla kullanmak doğru değildir" dedi.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.