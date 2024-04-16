Selektörle diğer sürücüleri uyaran 14 araca yazılan cezalar iptal edildi

Düzce'de Ramazan Bayramı tatili sırasında trafik polislerince yapılan, radar hız uygulamasını diğer sürücülere selektör yaparak haber veren 66 sürücüye idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada tartışılan konuyla ilgili Adli Bilirkişi Dr. İbrahim Can, "Selektör yapmak bir işaretleşme aracı değildir. Deniz fenerlerindeki gibi bir mantıkla kullanmak doğru değildir" dedi.