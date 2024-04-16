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Selektörle diğer sürücüleri uyaran 14 araca yazılan cezalar iptal edildi

Dokuz günlük bayram tatilinde Düzce'de trafik polisleri, radar uygulaması yapıldığını selektörle diğer sürücülere haber vermeye çalışan sürücülere ceza yağdırmıştı. Tartışmalara neden uygulamayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Selektörle diğer sürücüleri uyaran 14 araca yazılan cezalar iptal edildi.

Seren Som
11:55 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 12:02 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Selektörle radar uyarısına ceza yağdı.
Selektörle radar uyarısına ceza yağdı.
#Düzce
#Trafik Cezası
#Selektör
#Radar
18 dakika önce
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