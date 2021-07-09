Gündem Selimiye Camiinde bir yıl aradan sonra Kırkpınar yoğunluğu
EDİRNE

Selimiye Camii’nde bir yıl aradan sonra 'Kırkpınar' yoğunluğu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii’nde, 660’ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında kente gelen pehlivanlar ve ziyaretçilerle doldu taştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gelenek bozulmadı, camide Mevlit okutuldu.

Haber Merkezi İHA
Selimiye Camii’nde bir yıl aradan sonra Kırkpınar yoğunluğu
Ziyaretçilerin ve güreş tutkunlarının da yoğun katılımıyla Selimiye Camii kısa süre içerisinde doldu.

660’ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında er meydanında mücadele etmek üzere kente gelen pehlivanlar cuma namazı öncesi Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’ne akın etti. Ziyaretçilerin ve güreş tutkunlarının da yoğun katılımıyla Selimiye Camii kısa süre içerisinde doldu.

İHA

Kovid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle camiye girişte maske ve mesafe kuralına uyuma dikkat edildi. Salgın tedbirleri kapsamında deyim yerindeyse cemaate hasret kalan cami uzun bir aranın ardından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente gelenlerle doldu, taştı.

İHA

Okunan mevlidi şerifin ve kılınan cuma namazının ardından coşkulu kalabalık Sarayiçi Er Meydanı’nın yolunu tuttu.

İHA


Dualı çayıra çıkmadan Selimiye’de namaz kılmanın pehlivana ayrı duygular kattığını belirten 2019 yılı Kırkpınar finalisti Başpehlivan Orhan Okulu, “Cumamızı kıldık, dualarımızı ettik burada. İnşallah cumartesi günü 1 yıl aradan sonra sahaya çıkacağız nasip olursa. Pandemi sürecinde iki tane güreşimiz oldu. Orada başarılı olarak ikisinde de birinci oldum. 2019 yılında final yapmıştım, inşallah şimdiki hedefim de buradan altın kemeri memleketim Antalya’ya götürmek" diye konuştu.
Çorumlu başaltı pehlivanı Ömer Faruk Kalender ise, “Şükürler olsun güreşlerimiz yavaş yavaş başladı. Bu er meydanına gelmek tekrardan bizlere nasip oldu” dedi.

Güreş sevgisi: Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları meydanlarda çadırlarda uyudu
FOTOĞRAF 11
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Güreş sevdalıları Edirne’ye akın etti <br><br> 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak.
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11 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne’ye akın etti.
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Hazırlıklı gelen de vardı, hazırlıksız gelen de <br><br> Otel ve pansiyonlarda yer bulamayan güreş sevdalıları, başta Selimiye Camii çevresi olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklara kurdukları çadırlarda geceyi geçirdi.
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Bazı vatandaşların geceyi çadırlarda geçirmek için hazırlıklı geldiği, otellerde yer bulamayan ve buna hazırlıksız yakalanan çok sayıda vatandaşın ise, çevreden temin ettikleri kartonları altlarına sererek uyuduğu kameralara yansıdı.
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Güreş sever Zülfü Aktaş, açık havada yatmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Bir başka güreş sever Turgut Öz de, hazırlıklı geldiklerini Edirne’ye gelirken yanlarında çadır battaniye gibi yatacak malzemeler getirdiklerini söyledi.
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Sakarya’dan geldiğini ifade eden Basri Erdinç, Selimiye Camii gölgesinde yattıkları için çok memnun olduğunu anlattı.
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Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu
Title
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu
Title
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu
Title
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu
Title
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu
Güreş sevgisi: Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları meydanlarda çadırlarda uyudu
Bu yıl 660'ıncısı gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne'ye gelmesiyle otellerde yer kalmadı. Çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.


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