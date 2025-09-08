Şener Üşümezsoy’dan olası İstanbul depremi için yeni uyarı: Depremin büyüklüğünü ve yerini açıkladı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’daki kilit deprem faylarını değerlendirdi. İstanbul için en kötü senaryoyu açıklayan Üşümezsoy, Adalar Fayı’nın ölü olduğunu belirtti ve 6,2 büyüklüğünde deprem beklediği fay hattını işaret etti. İşte riskli ve güvenli bölgeler.
23 Nisan’da Silivri açıklarında yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin eden Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da beklenen olası büyük depremle ilgili tartışmalara açıklık getirdi.
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bir televizyon programına konuk olarak milyonları ilgilendiren bir uyarıda bulundu.
sorusuyla sözlerine başlayan Üşümezsoy
"Herkes 17 Ağustos'tan sonra 'Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak' dendiği zaman 'Hayır, 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor' dedim"
ifadelerini kullandı.
"Adalar fayı ölü bir fay"
"Adalar fayında hiç bir şey yok, fay Düzce'de"
diyen Üşümezsoy
"Bütün İstanbul'da deprem olacak, 65 kilometre yıkacak dedikleri bu Adalar fayı aslında ölmüş bir fay"
dedi.
Beklenen büyük İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, özellikle risk altındaki ilçenin fay hattını işaret etti.
"Şimdi bağırarak söyleyeyim"
diyen Üşümezsoy İstanbul'daki olası depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun yaratacağı deprem 6.5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı."
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Silivri çukurunda 20 kilometre derinlikte bir fay bulunduğunu belirterek, bölgede 6,2 büyüklüğünde deprem beklediğini açıkladı.
Riskli ilçeler ve güvenli bölgeler
Üşümezsoy’a göre, olası bir depremde en çok risk altında olacak bölgeler arasında
bulunuyor. Marmara Denizi’ndeki fay hatlarına en uzak ilçeler olan
daha güvenli bölgeler arasında gösteriliyor.
