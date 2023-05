Şentop: Gençlerimizin enerjisiyle ve fikirleriyle milletimizin kalbi Meclisimiz daha da güçlenecek

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de gençlerimizi yüreklendirmesi ve hedeflerinin yolunu açmasıyla, 14 Mayıs seçimlerinin sonucunda genç milletvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizde göreve başlayacaklar. Gençlerimizin enerjisiyle ve fikirleriyle milletimizin kalbi Meclisimiz daha da güçlenecek. Sevgili gençler; 28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı seçimlerinde de tam katılımla demokrasimize güç vererek iradenizi sandığa yansıtacağınıza yürekten inanıyorum. Yüreğinizdeki aşkı biliyoruz. Bu aşk gençliğinizin heyecanıyla birleştiğinde önünde hiçbir engel duramaz. Bu aşk her birimizin vatanımıza, milletimize, bayrağımıza olan aşkımızdır. Hayat, dünya, her şey değişir. Bu aşk dışında. Ailenizle, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle yaşayacağınız mutlu anların çoğalmasını diliyorum. Mutluluğun şartı değildir; ama başarı da elbette yolculuğunuzu takip edecektir. İnancımız, ümidimiz çok büyük. Ama sevgimiz en büyük. Sizleri çok seviyoruz. Bayramımız kutlu olsun"