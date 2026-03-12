Yeni Şafak
Servis minibüsü uçuruma yuvarlandı: Üç ölü 11 yaralı

Servis minibüsü uçuruma yuvarlandı: Üç ölü 11 yaralı

18:5012/03/2026, Perşembe
DHA
Kaza Kaş Yaylası’nda meydana geldi.
Kaza Kaş Yaylası’nda meydana geldi.

Mersin’de orman işçilerini taşıyan servis minibüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile iki işçi hayatını kaybederken, 11 işçi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Kaş Yaylası'nda meydana geldi. Orman işçilerini taşıyan Mustafa Ünal yönetimindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ünal ile 2 işçinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 işçi de ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


