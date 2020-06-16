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Gündem Sevecekmiş gibi yanına çağırdığı sevimli hayvanı böyle çaldı
MUĞLA

Sevecekmiş gibi yanına çağırdığı sevimli hayvanı böyle çaldı

Sevecekmiş gibi yanına çağırdığı sevimli hayvanı böyle çaldı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahallesinde sahibinin evde bulamadığı sevimli köpeğin kendisini kandıran bir kişi tarafından çalındığı ortaya çıktı. Kendisine yoldaş olan köpeğinin çalınması nedeniyle zor günler yaşadığını belirten 61 yaşındaki Ummuhan Değerli, köpeğinin çalınma anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını jandarmaya teslim ederek köpeğinin bulunmasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Sevimli köpeğin kendisini kandıran bir kişi tarafından çalındığı ortaya çıktı.
Sevimli köpeğin kendisini kandıran bir kişi tarafından çalındığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Muğla’nın Menteşe ilçesinde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan 61 yaşındaki Ummuhan Döğerli, pazar dönüşü çok sevdiği köpeğini bulamayınca mahalle içinde köpeğini aradı. Köpeğini bulamayan Döğerli, tek başına yaşadığı için bir hafta önce evine taktırdığı güvenlik kamera kayıtlarına bakınca köpeğinin bir araçla çalındığını gördü.

  • Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlara göre, evin önünden otomobil ile geçen bir kişi sevimli hayvanı görüyor. Daha sonra niyetini bozan şahıs geri geri gelip bu defa köpeği sevecekmiş gibi yanına çağırıyor. Direksiyondan inmeden yanına kadar gelen köpeği alıp aracına atan şahıs daha sonra evin önünden uzaklaşıyor.

Köpeğini çok sevdiğini ve bulunmasını isteyen Ummuhan Döğerli, Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek köpeğini çalan şahıs hakkında şikayetçi oldu. Döğerli, “Ben pazarcılıkla geçinen ve yalnız bir insanım. Bir hafta önce evde yalnız olduğum için kamera taktırmıştım. Köpeğimi çocuk gibi seviyorum ve köpeğimi geri istiyorum" dedi.

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