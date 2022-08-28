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ANKARA

Seyahatsever projesi büyük ilgi gördü: 105 bin genç yurtlarda kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Seyahatsever’ projesi büyük ilgi gördü. 1 Eylül’de sona ermesi beklenen proje, 5 Eylül’e kadar uzatıldı. 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklayanların sayısı 105 bine ulaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Seyahatsever projesi büyük ilgi gördü: 105 bin genç yurtlarda kaldı
Büyük ilgi sonrası, 1 Eylül’de bitmesi beklenen proje, 5 Eylül’e kadar uzatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) ‘Seyahatsever’ projesi büyük ilgi gördü. 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan ‘Seyehatsever Proje’ kapsamında rezervasyon yaptırıp, konaklayan sayısı 105 bine ulaştı. Büyük ilgi sonrası, 1 Eylül’de bitmesi beklenen proje, 5 Eylül’e kadar uzatıldı.

15 TEMMUZ'DA BAŞLADI

İzmir, Antalya, Muğla gibi denize kıyısı olan illerin yanı sıra Ankara ve İstanbul gibi tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan illerdeki GSB yurtları, gençlerin en çok ilgi gösterdiği yurtlar arasında yer aldı. Projenin başladığı 15 Temmuz’dan bu yana gençler yurtlarda konaklama imkânından yararlandı.

FAVORİ FETHİYE

  • Proje kapsamda İzmir’in en çok ilgi gören tatil merkezlerinden Çeşme’deki yurtlarda bin 500, Kuşadası’ndaki yurtlarda bin 781 genç konakladı. Muğla ve ilçelerindeki yurtlardan ise 3 bin 500 genç yararlandı. Özellikle Fethiye, talebin yoğun olduğu ilçeler arasında yer aldı. Muğla’yı ziyaret eden 3 bin 500 gencin 2 bin 500’ü Fethiye’yi tercih etti. Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Bolu’daki yurtlarda 470 genç, Karabük’te ise 209 genç ağırlandı. Tekirdağ’ı ziyaret eden 581 genç, GSB yurtlarından yararlandı.

5 GÜN KALIYORLAR

Seyahatsever Projesi kapsamında 81 ilde belirlenen bakanlığı yurtları, yaz döneminde 18-30 yaş aralığındaki gençlerin ücretsiz olarak turizm amaçlı kullanımına açıldı. Yurt imkânından yararlanmak için öğrenci olma şartı aranmıyor. 15 Temmuz’dan itibaren misafir kabul edilen yurtlarda 3 gün olan konaklama süresi, yoğun istek üzerine 5 güne çıkarıldı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Fotoğrafları bekliyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Seyahatsever' projesinin 5 Eylül’e kadar uzatıldığını açıklarken, “Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Konaklama: Devlet yurdu Rota: Türkiye turu!
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Konaklama: Devlet yurdu Rota: Türkiye turu!

81 ilde ücretsiz konaklama: Gençler Güneydoğu turuna çıktı
FOTOĞRAF 10
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Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler için 81 ilde seçilen KYK yurtlarındaki ücretsiz konaklama imkanı ilgi görüyor.
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Gaziantep'teki Abdulkadir Güllüoğlu Yurdu da kente gelen gençlere konaklama imkanı sunuyor.
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Yurtta konaklayan öğrencilerden biri de yaz tatilinde yöresel yemekleri tatmak için kentleri gezen Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Yıldıray Demir oldu.
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Yıldıray Demir, AA muhabirine, gençlerin yazı etkin bir şekilde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen Seyahatsever Projesi kapsamında kente geldiğini söyledi.
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Kırklareli Üniversitesinde Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğunu anlatan Demir, \"İstanbul'dan geldim. Sırasıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır gibi çevre illeri gezeceğim. Değişik lezzetleri tatma şansımız oluyor. Tarihi yerleri görme şansımız oluyor.\" diye konuştu.
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Gaziantep'i ve konakladığı yurdu çok beğendiğini belirten Demir, \"Yurtlar geldiğimizde gayet temizdi. Bizim için ev ortamı oluyor. Buradaki personel bizi odamıza kadar yerleştiriyor. Rezervasyonumuzu zaten önceden yaptırıyoruz. Bizi odamıza kadar bırakıyorlar. Gerçekten de çok güzel bir uygulama. Kalma süremiz 3 gündü, 5 güne uzamış, teşekkür ediyoruz.\" dedi.
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Tatillerini yeni yerler görerek geçirmek isteyen gençlerin tercih ettiği kentlerden biri de \"peygamberler şehri\" Şanlıurfa oldu.
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Seyahatsever Projesi ile 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında Şanlıurfa'nın çeşitli yerlerini gezmek isteyen gençler, Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, \"tarihin sıfır noktası\" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle Halfeti'yi görme imkanı bulabiliyor.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Şanlıurfa Kız Öğrenci Yurdu, kente gelen gençlere konaklama imkanı sunuyor.
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Yurt Müdiresi Nigar Nazlı Tiyenç, AA muhabirine, Seyahatsever Projesi kapsamında yurtlarda kalma gün sayısının 3'ten 5 güne çıkarılmasının öğrencileri mutlu ettiğini söyledi.<br><br>Gençlerin taleplerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Tiyenç, \"Öğrencilerimizle iletişim konusunda çok iyiyiz. Misafirlerimizle bire bir ilgileniyoruz. Projenin ilk yılı olmasına rağmen çok güzel çalışmalar oldu. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep'ten gelen öğrenciler oldu. Proje kapsamında bizler yaklaşık 200 öğrenci misafir ettik. Proje devam ediyor bu sayının artmasını bekliyoruz. Uygulamayı daha duymayan öğrencilerimiz var. İlk yıl olmasına rağmen misafir ettiğimiz öğrenci sayısı bizi mutlu etti.\" sözlerine yer verdi.
81 ilde ücretsiz konaklama: Gençler Güneydoğu turuna çıktı
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 18-30 yaş arası gençler için uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından faydalanan öğrenciler, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdi.
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