Seyahatsever projesi büyük ilgi gördü: 105 bin genç yurtlarda kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) ‘Seyahatsever’ projesi büyük ilgi gördü. 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan ‘Seyehatsever Proje’ kapsamında rezervasyon yaptırıp, konaklayan sayısı 105 bine ulaştı. Büyük ilgi sonrası, 1 Eylül’de bitmesi beklenen proje, 5 Eylül’e kadar uzatıldı.

15 TEMMUZ'DA BAŞLADI

İzmir, Antalya, Muğla gibi denize kıyısı olan illerin yanı sıra Ankara ve İstanbul gibi tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan illerdeki GSB yurtları, gençlerin en çok ilgi gösterdiği yurtlar arasında yer aldı. Projenin başladığı 15 Temmuz’dan bu yana gençler yurtlarda konaklama imkânından yararlandı.

FAVORİ FETHİYE

Proje kapsamda İzmir’in en çok ilgi gören tatil merkezlerinden Çeşme’deki yurtlarda bin 500, Kuşadası’ndaki yurtlarda bin 781 genç konakladı. Muğla ve ilçelerindeki yurtlardan ise 3 bin 500 genç yararlandı. Özellikle Fethiye, talebin yoğun olduğu ilçeler arasında yer aldı. Muğla’yı ziyaret eden 3 bin 500 gencin 2 bin 500’ü Fethiye’yi tercih etti. Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Bolu’daki yurtlarda 470 genç, Karabük’te ise 209 genç ağırlandı. Tekirdağ’ı ziyaret eden 581 genç, GSB yurtlarından yararlandı.

5 GÜN KALIYORLAR

Seyahatsever Projesi kapsamında 81 ilde belirlenen bakanlığı yurtları, yaz döneminde 18-30 yaş aralığındaki gençlerin ücretsiz olarak turizm amaçlı kullanımına açıldı. Yurt imkânından yararlanmak için öğrenci olma şartı aranmıyor. 15 Temmuz’dan itibaren misafir kabul edilen yurtlarda 3 gün olan konaklama süresi, yoğun istek üzerine 5 güne çıkarıldı.

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Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Fotoğrafları bekliyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Seyahatsever' projesinin 5 Eylül’e kadar uzatıldığını açıklarken, “Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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