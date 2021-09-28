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ANTALYA

Seyir halindeyken sara krizi geçirdi: Ağaca çarpıp yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Sara hastası olan sürücünün kaza sırasında sara krizi geçirdiği, yanında bulunan arkadaşının kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Seyir halindeyken sara krizi geçirdi: Ağaca çarpıp yaralandı
Yunus Öztürk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı

Manavgat istikametinden Sarılar istikametine seyir halindeki Yunus Öztürk’ün kullandığı otomobil, Manavgat Devlet Hastanesi üst kavşağını geçtiği sırada kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Yunus Öztürk, Manavgat itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anında araçta bulunan bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazayı gören bir vatandaş, kendisinin aracıyla kaza yapan aracın arkasında olduğunu, bir anda yoldan kaldırıma çıkarak ağaca çarptığını, hiç fren bile yapmadığını söyledi. Kaza yapan araç sürücüsünün sara hastası olduğu, kaza sırasında sara nöbeti geçirdiği öğrenildi.

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