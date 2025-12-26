Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sezonun açıldığı Palandöken'de JAK'tan "görev başındayız" mesajı

Sezonun açıldığı Palandöken'de JAK'tan "görev başındayız" mesajı

16:4326/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Sezonun açıldığı Palandöken'de JAK'tan "görev başındayız" mesajı
Sezonun açıldığı Palandöken'de JAK'tan "görev başındayız" mesajı

Sezonun açıldığı Palandöken Kayak Merkezi'nde jandarma arama kurtarma ekipleri kar motorları üzerinde yaptıkları gösteriyle "görev başındayız" mesajı verdi.

Her sezon yurt içi ve dışından binlerce turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.


Merkezde yaklaşık 2 bin 250 rakımdaki karakolda görevli timler, kayak yaparken düşüp yaralanan, kaybolan ve mahsur kalanların imdadına yetişiyor.

Ekipler, sezonun açıldığı Palandöken'deki pistlerde ekip halinde kar motorlarıyla devriye atıp gövde gösterisi yaptı.

Ayrıca ekipler, kayak yaparken Türk bayrağı açtı ve "görev başındayız" mesajı verdi.



#Erzurum
#JAK
#jandarma
#kar motoru
#kayak merkezi
#Palandöken
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATA AÖF güz dönemi final sınav tarihleri belli oldu