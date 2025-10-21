Yeni Şafak
Sezonun ilk kestaneleri satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı

16:4521/10/2025, Salı
AA
Aydın’da sezonun ilk kestanesi 550 liradan alındı
Türkiye’nin kestane üretiminde lider kenti Aydın’da sezonun ilk kestaneleri sembolik olarak kilogramı 550 liradan alıcı buldu. Aydın Ticaret Borsası’nda düzenlenen alım törenine 12 üretici 131 kilogram kestaneyle katıldı. Ürünler, Borsa tarafından temsili olarak kilogramı 550 liradan satın alındı.

Aydın'da sezonun ilk kestaneleri sembolik olarak kilogramı 550 liradan satın alındı. Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen alım törenine, 12 üretici 131 kilogram kestaneyle katıldı.


Ürünler, Borsa tarafından temsili olarak kilogramı 550 liradan alındı. Borsa Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye'deki 74 bin 300 ton kestane üretiminin 24 bin 315 tonunun bu kentte gerçekleştiğini söyledi.

Ürettikleri kestanenin farklı ülkelere ihraç edildiğini, büyük ilgi gördüğünü ifade eden Çondur, "2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde kestane ağacı varlığı 3 milyon 17 bin 855 adet olup Aydın 871 bin 211 kestane ağacına sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemiz 2024-2025 sezonunda 6 bin 995 ton kestane ihracatından 17 milyon 890 bin dolar gelir elde etmiştir." diye konuştu.



