Siber polisten Sakarya merkezli 3 ilde milyonluk ’ikinci el’ operasyonu: 6 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan fiziki ve teknik takip sonucu şüphelilerin piyasadaki değerinden çok daha düşük satış yaparak 29 vatandaşın mağdur edildiğini tespit etti. 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya merkezli 3 ilde, internet üzerinden düşük fiyatlı ürün ilanı vererek vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6 şahıs tutuklandı
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı tespit edilen üçüncü şahıslar adına tanımlı çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 24 adet fişek de muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, dolandırıcılık şebekesinin üyesi olduğu tespit edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.