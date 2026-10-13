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Sigara satışında QR kodlu yaş kontrolü geliyor

Sigara satışında QR kodlu yaş kontrolü geliyor

Uğur Duyan
04:00, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 08:56, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Sigara satışında QR kodlu yaş kontrolü geliyor
Fotoğraf: Arşiv

Tütün ürünlerinin satışında QR kodlu yaş kontrolü gündemde. Yeni düzenleme kapsamında fiziksel satış noktalarının yanı sıra internet üzerinden yapılan satışlarda da elektronik yaş doğrulaması yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı’nın üzerinde çalıştığı sağlık düzenlemesinde, sigara satışında elektronik yaş doğrulama sistemine geçilmesi planlanıyor. 25 ila 27 maddeden oluşması beklenen kanun teklifi taslağında, 18 yaş sınırının QR kod veya elektronik doğrulama yöntemiyle kontrol edilmesi üzerinde duruluyor. Düzenlemeyle çocuklara tütün ürünü satışının önlenmesi ve kişisel verilerin korunması hedefleniyor. Teklifin ayrıntılarının, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılması beklenen toplantının ardından netleşmesi öngörülüyor.

QR KODLU YAŞ KONTROLÜ

Taslakta değerlendirilen modellerden ilkine göre, ilgili kamu otoritesinin oluşturacağı QR kod, alıcının telefonu üzerinden okutulacak. Sistem, kişinin kimlik numarasıyla eşleştirme yaparak 18 yaşını doldurup doldurmadığını gösterecek. Satıcıya kişinin adı, doğum tarihi veya diğer kişisel bilgileri aktarılmadan yalnızca yaş sınırının karşılanıp karşılanmadığı bilgisi sunulacak. Uygulamanın market ve büfe gibi fiziksel satış noktalarının yanı sıra internet üzerinden yapılan satışlarda da kullanılması değerlendiriliyor. Üzerinde durulan ikinci modelde ise yaş doğrulamasının, ilgili kamu otoritesince geliştirilecek akıllı telefon veya tablet uygulaması üzerinden yapılması planlanıyor. Bu yöntemde de müşterinin kimliği ve doğum tarihi satıcıya gösterilmeden, kimlik numarası üzerinden 18 yaş sınırı kontrol edilecek. Her iki modelde de kişisel verilerin gereksiz yere paylaşılmasının önüne geçilmesi ve satış işlemlerinde standart bir denetim mekanizması oluşturulması amaçlanıyor.

İNTERNETTEN SATIŞLAR DA KAPSAMDA

Düzenlemenin bir diğer başlığını tütün ürünlerinin internet üzerinden satışında yaş doğrulaması oluşturuyor. Taslakta, elektronik ortamda gerçekleştirilen satışlarda da 18 yaş sınırının QR kod veya elektronik doğrulama yöntemlerinden biriyle kontrol edilmesi üzerinde duruluyor. Böylece yaş kontrolünün hem fiziksel satış noktalarında hem de çevrim içi işlemlerde uygulanması hedefleniyor. Yasa teklifi kabul edilmesinin ardından kurumlara uyum ve altyapıyı sağlamak için bir yıl süre tanınacak. Yani 2027'de kabul edilmesi hâlinde 2028'de yürürlüğe girecek.

Eve ilaç hizmeti de gündemde

Sağlık düzenlemesi kapsamında, yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların ilaçlara erişimini kolaylaştıracak bir model de değerlendiriliyor. Hastaneye veya eczaneye ulaşmakta güçlük çeken kişilerin, süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri nedeniyle tedavilerinde aksama yaşamaması amaçlanıyor. Üzerinde çalışılan seçeneğe göre, sağlık raporlarının yenilenmesi sürecinin kolaylaştırılması ve ihtiyaç duyulan ilaçların evlere ulaştırılması planlanıyor. Uygulamanın hayata geçirilmesi halinde rapor yenileme işlemlerinin hangi koşullarda yapılacağı, ihtiyaç sahiplerinin nasıl belirleneceği ve ilaçların hangi kurum aracılığıyla ulaştırılacağı gibi ayrıntıların netleştirilmesi gerekecek. Söz konusu modelin henüz kesinleşmiş bir düzenleme olmadığı, çalışmalar kapsamında değerlendirildiği belirtiliyor.


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Başlıklar :sigarasatışyaşkontrol
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