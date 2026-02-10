Sigara yasakları genişliyor: Açık alanlar dumansız olacak

Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni yasal düzenlemenin detayları belli olmaya başladı. Düzenlemeyle kamusal alanlarda sigara kullanımını daha da sınırlandırarak dumansız yaşam alanlarını genişletmesi hedefleniyor.

Parklar, plajlar, yürüyüş yolları, bina girişleri, otobüs durakları gibi yoğun kullanılan açık alanların da kısıtlama kapsamına alınabileceği konuşulurken, özellikle çocukların bulunduğu ortamlara yönelik daha sert önlemler öne çıkıyor. Taslak çalışmada yarı açık mekânların yeniden tanımlanması, pasif içiciliği azaltacak mesafe kuralları ve tütün ürünlerinin kamusal görünürlüğünü sınırlayacak uygulamalar dikkat çekiyor.

SİGARA GÜNLÜK HAYATTAN ÇIKARILACAK

Sağlık politikaları açısından 'koruyucu önlem' olarak değerlendirilen adımların, sigarayı gündelik hayatın daha az görünür bir parçası haline getirmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Yeni düzenleme hayata geçerse, Türkiye'de uzun süredir uygulanan kapalı alan yasağının kapsamı fiilen genişlemiş olacak. Bu tür adımlarla yalnızca içicileri değil, toplumun tamamını etkileyen pasif maruziyeti azaltmayı hedeflediğine işaret ederken; düzenlemenin tütün kontrol politikalarında daha müdahaleci bir dönemin başlangıcı olabileceği yorumları yapılıyor.

SİGARA SATIŞININ YASAKLANMASI GÜNDEMDE

Hükümet, sigara paketlerinin albenisini ortadan kaldırmak için nötr paketleme ve yüksek fiyat artışları üzerinde de çalışıyor. Sigara satın alma yaşını yükseltmesinin yanı sıra belli bir tarihten sonra doğanlara sigara satışının tamamen yasaklanması da gündemde.

OKUL ÖNLERİNDE SİGARA İÇENE CEZA

Edinilen bilgiye göre; Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bürokrasisi Avrupa Birliği'ndeki sigara yasağı uygulamalarını masaya yatırdı. Bu kapsamda Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç'teki çocuk odaklı koruma modelleri incelemeye alındı. Fransa'da hâlihazırda kapalı kamusal alanlarda sigara yasağı bulunuyor. Fransa'da okul çevrelerinde, parklarda sigara içenlere 135 Euroya (6 bin 984 liraya) kadar ceza uygulanıyor. İtalya'da ise kamusal alanlarda sigara içmek tamamen yasak. Yasağın ihlali halinde 40–240 Euro arası (2 bin 69 lira ila 12 bin 419 lira) para cezası veriliyor.

AÇIK HAVA EĞLENCE MEKANLARI

İspanya’da ise genişletişmiş açık alan modeli uygulanıyor. Bu modelde de mekânların terasları, üniversite kampüsleri, otobüs durakları ve açık hava eğlence mekânları gibi çok sayıda kamusal alan yasak kapsamına alındı. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de düzenlemeye dâhil edildi.

OYUN ALANLARINDA DA YASAK