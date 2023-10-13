SİHA’lar canını acıttı

ABD Başkanı Joe Biden, sözde ABD’yi etkileyecek Suriye kaynaklı tehditler için çıkarılan “ulusal acil durum” halinin uzatılmasına karar verdi. Biden, 14 Ekim 2019’da ilan edilen başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda Kongre’yi bilgilendirdi. Bilgilendirmede Türkiye’ye de yer veren Biden, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Biden, “özellikle Türk hükümetinin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını” savunarak, Suriye içindeki ve Suriye’yi ilgilendiren mevcut durumun “ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit” oluşturmaya devam ettiğini ileri sürdü.