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SİHA’lar canını acıttı

Terör örgütlerinin hamisi ABD, Türkiye’nin Suriye’deki terör operasyonunu hâlâ hazmedemedi. Bu kez de ABD Başkanı Biden, Türkiye’nin operasyonlarının ABD’nin güvenliği tehdit ettiğini öne sürdü.

04:00 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Joe Biden.

Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden, sözde ABD’yi etkileyecek Suriye kaynaklı tehditler için çıkarılan “ulusal acil durum” halinin uzatılmasına karar verdi. Biden, 14 Ekim 2019’da ilan edilen başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda Kongre’yi bilgilendirdi. Bilgilendirmede Türkiye’ye de yer veren Biden, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Biden, “özellikle Türk hükümetinin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını” savunarak, Suriye içindeki ve Suriye’yi ilgilendiren mevcut durumun “ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit” oluşturmaya devam ettiğini ileri sürdü.

SÖZCÜ CEVAP VERDİ

Biden’ın sözlerine Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç’ten cevap geldi. Barış Pınarı Harekatı’nın, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’ın terörist faaliyetlerine darbe vurduğunu belirten Bilgiç,”ABD’nin bu tür tek taraflı tasarruflarda bulunmak yerine Türkiye’nin politikalarını anlayarak desteklemesi, iki müttefikin köklü ve değerli ilişkilerine daha çok yakışacaktır. Bu çerçevede, ABD’nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını bekliyoruz.” dedi.


ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' vurgulu skandal 'Suriye' kararı: 'Ulusal acil durum' hali uzatıldı
ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' vurgulu skandal 'Suriye' kararı: 'Ulusal acil durum' hali uzatıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı, Amerikan ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü" tehditle başa çıkmak için ilan edilen "ulusal acil durum" halinin uzatılmasına karar verdi. Biden, "özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını" savundu. Biden'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Dışişleri Bakanlığından jet bir yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "ABD’nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli Ortak Açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz." denildi.


#ABD
#SİHA
#Joe Biden
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