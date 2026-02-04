Sıla hayatını kaybettiği kazada asli kusurlu bulundu

Feci kaza, 28 Aralık 2024'te Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokak'ta meydana geldi. Evden yemek almak üzere çıkan Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun kullandığı 22 ADV 295 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.'nin kullandığı 59 AHZ 560 plakalı motosikletle çarpıştı. Yaralanan Pehlivanoğlu, bölgeye sevk edilen ambulansla, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Sıla Pehlivanoğlu, 4 Ocak 2025'te yaşamını yitirdi. Pehlivanoğlu, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi. Motosikletin sürücüsü A.Ç., gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SILA, 'ASLİ' KUSURLU BULUNDU

Sanık A.Ç. hakkında Tekirdağ 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, sanık motosiklet sürücüsü A.Ç. 'tali', ölen Sıla Pehlivanoğlu 'asli' kusurlu bulundu. Davanın görülen 2'nci duruşmasında, Pehlivanoğlu ailesinin avukatı, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi sundu. Duruşma savcısı soruşturma ve kavuşturma sırasında sanık hakkında farklı raporlar bulunduğunu belirterek, 'Alınan bilirkişi raporlarında sanığa tali kusur ve kusursuz olduğu yönünde farklı raporlar bulunduğu çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu uzmanlar kurulundan ayrıca rapor aldırılması' talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi reddedip duruşmayı erteledi.

'İTİRAZLARIMIZA CEVAP VERİLMEDİ'

Sıla Pehlivanoğlu'nun annesi emekli hemşire Emel Pehlivanoğlu, kazanın ardından polisler tarafından tutulan kaza tespit tutanağında tamamen kızının suçlu gösterildiğini belirterek tepki gösterdi. Pehlivanoğlu, "Bu kaza tespit tutanağı ne tanık ifadeleriyle, ne olay yeri incelemesiyle ne de kamera görüntüleriyle uymayan bir çarpma noktası ortaya koydu. Bu çarpma noktasına yaptığımız itirazlar sonucu savcılık dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Adli Tıp Kurumu tarafların ve tanıkların huzurunda olay yerinde yeniden keşif yapılması kararı verildi. Yapılan keşifte 15 metre olan çarpma noktası geriye geldi. Olması gerektiği yere geldi. Ancak dikey olarak geldi. Yatay olarak keşifte yine hatalı işaretlendi. Neyle, nasıl, hangi yöntemle, hangi teknik incelemeyle yapıldığı belli olmayan bir 10 santim ortaya çıktı. 10 santim kızım karşı şeride geçmişti. Kamera görüntülerini izleyerek ve keşifte tanığın ifadesiyle uyuşmayan bir çarpma noktası ortaya çıktı. Bu çarpma noktasına da itiraz ettik. Ama buna da bir cevap gelmedi" dedi.

'TANIĞIN SÖYLEDİKLERİ DİKKATE ALINMADI'

Raporda kızının 'asli' sanığın ise 'tali' kusurlu gösterildiğini söyleyen Pehlivanoğlu, "Fakat tanık bunu demiyordu. Tanık Sıla'nın bulunduğu şeritte, orta şerit çizgisinden 30-40 santim içeride karşı tarafından önündeki kasisi geçmek için Sıla'nın şeridine girdiğini ve bu şekilde kendi şeridine girmeden dümdüz ilerleyerek dosdoğru Sıla'ya gelip çarptığını söylüyor. Fakat bunların hiçbiri dikkate alınmadı. Karşı taraf 80 kilometre hızla geliyor, kızım ise 20 kilometre hızla gidiyor. Dayanaksız olarak şerit ihlali yaptığı söyleniyor. Fakat 80 kilometre hızla giden ve şerit ihlali yapıp, kızımın şeridine giren ve orada kızıma çarparak ölümüne sebep olan kişi, hiçbir trafik ihlali yapmış olarak kabul edilmiyor. Karşı tarafın hiçbir trafik ihlali olmadığı söyleniyor. Bu rapor da hükme esas alınmaya uygun görülüyor. Savcılık burada ret yaparak, çelişkilerin giderilmesi için yeniden bir teknik incelemeyle hazırlanacak bir raporun sunulması gerektiğini, böyle bir rapor istediğini söylüyor. Ama mahkeme tarafından buna gerek olmadığı, dosyanın boşa kabaracağı ve zamanın boşa harcanacağı söyleniyor" diye konuştu.







