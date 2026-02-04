Yeni Şafak
Kırmızı ışık ihlali zincirleme kazaya neden oldu: Biri ağır altı yaralı

00:294/02/2026, Çarşamba
IHA
Takla atan otomobil yol kenarındaki parka savruldu.
İstanbul’da Maltepe-Kadıköy sahil yolunda kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Takla atarak parka savrulan araçtaki bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da Maltepe-Kadıköy sahil yolunda kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.Y. yönetimindeki 34 R 2191 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek önce dönüş yapmakta olan 34 YJ 9752 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, ardından 41 ASA 873 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki parka daldı. 34 R 2191 plakalı otomobilde bulunan H.B. ağır yaralanırken, Ş.B., G.Y. ve E.Y. yaralandı. 41 ASA 873 plakalı otomobilin sürücüsü T.D. de kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



