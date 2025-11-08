Silah bırakma süreci kayıt altında

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün İstanbul’da medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. TBMM’ye bağlı Florya Sosyal Tesisleri ve Atatürk Köşkü’nde medya yöneticileriyle buluşan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci ve süreç komisyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun önümüzdeki hafta perşembe günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ı dinleyeceğini söyleyen Kurtulmuş, üç ismin de komisyonun ilk günlerinde gelip en başta yaptıkları sunumla bugün arasında neler olduğunu ve hangi adımlar atıldığını ifade edeceklerini aktardı.

UMUT HAKKI GÜNDEMDE DEĞİL

Komisyonunun İmralı ziyareti için Kurtulmuş, “Örgütü yıllardır yönlendiren kişinin ne düşündüğüyle ilgili, zaten DEM heyeti üzerinden bu bilgiler ortaya konuluyor. Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir. Ama bu kararı verecek olan Meclis’teki komisyonumuzdur. Benim şahsi görüşüm burada önemli değildir. Çeşitli siyasi partiler bu konuda olumlu kanaatlerini ifade ettiler, ediyorlar. Kamuoyu önünde de ediyorlar. Eğer komisyon böyle bir karar alırsa ona göre hareket edilir” dedi. Umut hakkının gündemde olmadığını da ifade eden Kurtulmuş, “Yani komisyonun gündeminde yok” değerlendirmesi yaptı.

KARAR MGK’DA VERİLİR

PKK’nın silahsızlandırılmasının denetlenmesinin güvenlik birimleri tarafından yapıldığını ve sürekli raporlamalar ortaya konulduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Hem Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hem Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde, belli yerlerde jandarmanın kontrolünde bu raporlamalar yapılıyor. Sonuçta bu raporları ortaya koyduklarında, ‘Evet, örgüt kendisini feshetmiştir’ kanaati bu birimler tarafından ortaya çıkarsa bunun bir yerde tespit edilmesi lazım. Türkiye’de de devletin en üst güvenlik mercii, Milli Güvenlik Kurulu’dur. Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) bu konu tartışılır ve MGK, PKK’nın artık bir silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur. Benim kanaatim de böyledir” ifadelerini kullandı.

DEVLETLE ÖRGÜT ARASINDA PAZARLIK YOK

Kurtulmuş, “Türkiye’de bu süreç, aslında Türkler ile Kürtler arasında bir barış süreci değil, devlete karşı mücadele eden terör örgütünün silahlarını bırakmasını ilan etmesiyle birlikte başlayan bir sürecin parlamento tarafından dikkatle izlenmesi sürecidir” dedi. Herhangi bir şekilde örgütle devlet arasında bir pazarlık söz konusu olmadığının bir kez daha altını çizen Kurtulmuş, “Bugüne kadar da olmamıştır. Örgütün de maksimalist taleplerle gündeme gelmediğini zaten kamuoyuna yapılan açıklamalarla da biliyoruz. Örneğin, federasyon gibi, birtakım ayrıcalıkların tesis edilmesi gibi, başka bir dilin Türkçenin yanında resmi dil olmasının talep edilmesi gibi bazı taleplerin gündeme gelmediğini biliyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE İÇİN ZARURETTİR

Kurtulmuş, “Hiç kimseye prim vermeden, hiç kimseye eyvallah etmeden Türkiye’nin bu terörsüz Türkiye meselesini gerçekleştirmek zarureti vardır. Bu siyasi seçeneklerden birisi değildir. Artık Türkiye için hayat memat meselesi mesabesinde olan bir zarurettir, bunun gerçekleşmesi lazım” dedi. Komisyonun takvimine ve nihai raporuna da değinen Kurtulmuş, “Raporun hazırlanacağına ilişkin bütün partilerin bilgisi var. Bazı partilerin hazırlığı var. Biliyorsunuz 31 Aralık’ta komisyonu bitirmek için en başta öyle kurmuştuk. Benim zihnimden geçen ekim sonu bitirmekti ama biraz gecikecek, öyle görünüyor. Kasım sonu gibi inşallah iş şekillenmiş olur” ifadelerini kullandı.

Komisyon teknik sebeplerle ertelendi

Komisyonun bu hafta yapılması planlanan ama ertelenen 17’nci toplantısına ilişkin olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Tamamen teknik sebeplerle bu hafta perşembe yapacağımız toplantıyı erteledik. Bir bakan arkadaşımız yurt dışında olacağı için toplantıyı yapmadık. Önümüzdeki hafta İçişleri Bakanımızı, Milli Savunma Bakanımızı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızı dinleyeceğiz. Öyle görüyorum ki son dinleme faslıdır bu. Eğer ilave yeni bilgileri olursa sonra yine komisyon bilgilendirilir. Dolayısıyla tamamen teknik bir sebepten dolayı bu erteleme yapılmıştır” dedi.

İKİ SÜREÇ ÇOK FARKLI

Kurtulmuş sözlerinin devamında, “Demirden korkan trene binmesin. Bu, Türkiye’nin en zor konusu. Tabi ki burada herkesin söylediği söz sadece kendisinin bugününü değil, bütün geleceğini de şekillendirecek” dedi. Çözüm süreci ve Terörüz Türkiye süreci arasındaki farkı da değerlendiren Kurtulmuş, “Geçen süreci de aşağı yukarı neredeyse her gününü hatırlayan, bilen birisi olarak söyleyeyim. Çok büyük farklılıklar var. Her şeyden evvel üzülerek ifade ediyorum, o dönem içerisinde devlet adına bu süreci yürüten kurumların neredeyse tamamı FETÖ’cülerin yönetimindeydi, onların etkisi altındaydı” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ

Kurtulmuş şunları kaydetti: “Bu sürecin en önemli hususu, Sayın Devlet Bahçeli’nin yolu açması, arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu elini taşın altına koyarak bir devlet politikası haline getirmesi ve bütün partilerin sahiplenmesiyle birlikte şu anda süreci başından beri yürüten devlet kurumlarının tamamı siyasi iradenin emri altındadır. Yani hiçbirisi siyasi iradenin bilgisi altında herhangi bir adım atmıyor. Bu, Türkiye için önemli bir kazançtır. Siyaset ilk sefer bir konu etrafında, çözüme ilişkin kanatları farklı olabilir, ama bu sorun çözülsün diye siyaset ilk sefer ortak noktada duruyor bu fevkalade değerlidir. O geçmiş çözüm denemeleri sırasında siyasetin daha işin başından itibaren bu işi bir siyasi manevra alanına döndürdüğünü çok çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla, bunları görmek lazım. Ayrıca Suriye’den bahsediyoruz ama bölgesel aktörlerin önemli oranda Türkiye’yi dışlayarak herhangi bir çözüm bulamayacaklarını biliyorlar. Bunun da bizim için artı olduğunu düşünüyorum.”

Ya biz kazanacağız ya da emperyalizm

Komisyonun 134 sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderi temsilcisinin dinlendiği çok geniş bir dinleme süreci ortaya çıkardığını ifade ederek , “Şunu gördük ki gerçekten bu bir Türkiye modelidir. Özellikle akademisyen arkadaşlarımızın, uzmanların anlattıkları, dünyanın farklı yerlerindeki çatışma çözümleri modelleriyle kıyasladığınızda bizim geldiğimiz noktaya kısa bir sürede gelindir. Başka çatışma çözümleri örneklerine kıyasladığınızda 7 yılda, 9 yılda, 5 yılda gelinen noktaya Türkiye bu kadar kısa bir süre içerisinde gelmiştir” diye konuştu.

MUTLAKA BAŞARACAĞIZ

Kurtulmuş, “Çok fazlası gitti, azı kaldı. Açık söyleyeyim. Bu sefer mutlaka başaracağız, bu sefer mutlaka kazanacağız. Söylemeye devam ediyorum, bir kez daha burada söyleyeceğim. Ya biz kazanacağız ya emperyalizm kazanacak. İş bu kadar açık bir noktadadır” ifadelerini kullandı. Suriye ile PKK arasındaki ilişkilerle ilgili Kurtulmuş, “İmralı’dan gelen açıklama çok açık, net. Örgütün bütün bileşenleriyle birlikte silah bırakması telkin ve tavsiyesinde bulunuldu. Dolayısıyla örgütün, bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakmasıyla da yakından ilgilidir” dedi.

Apo sloganı provokasyon

DEM Parti Grup Toplantısı'nda atılan 'Apo' sloganlarını değerlendiren Kurtulmuş, "Meclis'te o sloganların atılması, Diyarbakır'da başka yerlerde, gerçekten milletin kahir ekseriyetinin rahatsızlık duyduğu eylemlerin ortaya konulması, açık söylüyorum provokasyondur" dedi.








