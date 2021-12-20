Silah tacirlerine operasyon: Çiftlik evinden cephanelik çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri merdiven altı bir imalathanede ürettikleri silahları piyasaya satarak bir çok suçta kullanılmasına aracılık eden 4 silah tacirini suçüstü yakaladı. Operasyon yapılan çiftlik evinde yapılan aramada adeta bir cephanelik ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri merdiven altı bir imalathanede ürettikleri silahları piyasaya satarak bir çok suçta kullanılmasına aracılık eden 4 silah tacirini suçüstü yakaladı.
Polisi silah tacirlerine götüren olay 24 Kasım günü Arnavutköy’de yaşandı. Bacaklarından kurşunlanıp hastaneye kaldırılan Yılmaz Doğan, iş arkadaşı Mehmet Şahin tarafından vurulduğunu, kendisinin de Şahin’i yaraladığını söyledi.
Polis tarafından başlatılan takip sonucu, Yılmaz Doğan’ın silahı aldığı Satı Hıra, Mehmet Şahin’e yardım eden Harun Cihan, Cansu A.,Meltem Z. ve Volkan A. gözaltına alındı.
Mehmet Şahin de bir at çiftliğinde yakalandı. Çiftlikteki evde yapılan aramada adeta bir cephanelik ele geçirildi. Şüphelilerin ürettikleri silahları suç örgütlerine sattıkları tespit edildi.