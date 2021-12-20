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İSTANBUL

Silah tacirlerine operasyon: Çiftlik evinden cephanelik çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri merdiven altı bir imalathanede ürettikleri silahları piyasaya satarak bir çok suçta kullanılmasına aracılık eden 4 silah tacirini suçüstü yakaladı. Operasyon yapılan çiftlik evinde yapılan aramada adeta bir cephanelik ele geçirildi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
​Silah tacirlerine operasyon: Çiftlik evinden cephanelik çıktı
Yapılan aramada 45 silah kabzası, 55 silah sürgüsü, 6 şarjör, 56 silah namlusu, 3 matkap, 10 tonluk hidrolik pres ve silah yapımında kullanılan birçok alet ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri merdiven altı bir imalathanede ürettikleri silahları piyasaya satarak bir çok suçta kullanılmasına aracılık eden 4 silah tacirini suçüstü yakaladı.

Polisi silah tacirlerine götüren olay 24 Kasım günü Arnavutköy’de yaşandı. Bacaklarından kurşunlanıp hastaneye kaldırılan Yılmaz Doğan, iş arkadaşı Mehmet Şahin tarafından vurulduğunu, kendisinin de Şahin’i yaraladığını söyledi.

Polis tarafından başlatılan takip sonucu, Yılmaz Doğan’ın silahı aldığı Satı Hıra, Mehmet Şahin’e yardım eden Harun Cihan, Cansu A.,Meltem Z. ve Volkan A. gözaltına alındı.

Mehmet Şahin de bir at çiftliğinde yakalandı. Çiftlikteki evde yapılan aramada adeta bir cephanelik ele geçirildi. Şüphelilerin ürettikleri silahları suç örgütlerine sattıkları tespit edildi.

500 polisle silah kaçakçılarına şok baskın: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı
FOTOĞRAF 18
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Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve özel harekat ekipleri şafak vakti silah ticareti yapan şahıslara yönelik Bursa merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
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Kapıların koçbaşıyla kırıldığı baskında çok sayıda şüpheli gözaltı alındı.
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü silah tacirlerine şafak baskını yaptı.
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KOM ekipleri ve özel harekat ekipleri ilde ve ilçede silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları teknik takibe aldı.
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Adres tespitlerinin ardından Bursa’nın Gemlik ilçesi merkez olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
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Baskına 500 polis katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltı alındı.
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Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Bursa KOM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahısların işlemleri devam ediyor.
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500 polisle silah kaçakçılarına şok baskın: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı
Özel harekat ekipleri şafak vakti silah ticareti yapan şahıslara yönelik Bursa merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 500 polisin katıldığı ve kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.


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