Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli hayatını kaybetti

Olay, cumartesi günü Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ile hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı olan Raşit Atilla ve Beyza A.'nın bir pansiyonda kaldığını belirledi.

Pansiyona baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla, tabancayı başına dayayıp, kız arkadaşı Beyza A.'yı da boynundan sarılarak rehin aldı. Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı. Polislerin uzaklaşmasını isteyen Atilla, kız arkadaşını siper ederek, sokakta yürüdükten sonra kentin işlek caddesine çıktı. İkna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Atilla, tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Atilla, yaralı olarak yakalanırken, Beyza A. da kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atilla, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Ağır yaralı kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi yapılan Raşit Atilla, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OYNAT 00:51 Adana'da ailesini rehin alan madde bağımlısı genç terör estirdi Adana'da madde bağımlısı olduğu öğrenilen genç, babasını bıçakla kovalayarak, annesi ile yaşı küçük 4 yeğenini rehin aldı. Evdeki eşyaları sokağa atan genç, polisin ikna çabalarına rağmen teslim olmayınca Özel Harekat ekiplerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi. BiP'te paylaş

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