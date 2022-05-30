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BURSA

Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli hayatını kaybetti

Bursa'da hakkındaki arama kaydı nedeniyle yakalanacağını anlayınca kız arkadaşı Beyza A.’yı rehin alıp, kendi başına tabanca dayayan ve polis tarafından vurularak yakalanan Raşit Atilla (36), tedavi gördüğü hastanede öldü.

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Haber Merkezi DHA
Silahla kız arkadaşını rehin alınca polisin vurduğu şüpheli hayatını kaybetti
Kız arkadaşını rehin alan zanlı polis tarafından vuruldu.

Olay, cumartesi günü Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ile hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı olan Raşit Atilla ve Beyza A.'nın bir pansiyonda kaldığını belirledi.

Pansiyona baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla, tabancayı başına dayayıp, kız arkadaşı Beyza A.'yı da boynundan sarılarak rehin aldı. Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı. Polislerin uzaklaşmasını isteyen Atilla, kız arkadaşını siper ederek, sokakta yürüdükten sonra kentin işlek caddesine çıktı. İkna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Atilla, tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Atilla, yaralı olarak yakalanırken, Beyza A. da kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atilla, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi yapılan Raşit Atilla, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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