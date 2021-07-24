Şile’de A Haber ekibine saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi

Şile'de cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı: Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek

İBB'ye bağlı cankurtaranlar, Şile'de denizde kaybolan kişileri haber yapmak için orada bulunan A Haber ekibine saldırdı. Yerlerde tekmelenen muhabir ve kameramanlar darp edildi.



Gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş, 'Ekip arkadaşlarımız yayın yapmaya çalışırken cankurtaranların saldırısına uğradılar. Onlardan biri kameraman arkadaşımız Ayhan Arıtürk ve muhabir arkadaşım Çağdaş Şenlik' dedi.



Olay anlarını anlatan Şenlik, 'Yaklaşık 2 gündür Şile Ayazma Plajı'nda kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik canlı yayın gerçekleştirmek için. Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi, 'Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek. Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi.



O sırada bana saldıranlar Ayhan'ın yere düştüğünü görüp ona hücum etmeye başladılar. Dakikalarca yerde tekmelendi. Bir emekçi, dakikalarca 5-6 cankurtaran tarafından yerde tekmelendi. O an tek düşündüğüm çalışma arkadaşımın değil beraber yiyip, içip, gezip sabahlayıp haber nöbeti tuttuğum bir arkadaşımın yerde can çekiştiğini gördüm. O an ayırmaya çalıştık ayırdıkça boğazımdan sıktılar bana da tekme attılar.' dedi.











