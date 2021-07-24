Gündem Şilede A Haber ekibine saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi
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Şile’de A Haber ekibine saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi

Boğulma vakalarını haberleştirmek üzere Şile’ye giden A Haber ekibindeki 2 basın mensubunu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İBB'ye bağlı cankurtaran görevlisi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Şile’de A Haber ekibine saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi
Cankurtaran görevlisi A.Ç. (35)

Olay, İstanbul Şile’de 23 Temmuz Cuma günü saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ayazma Plajı’ndaki boğulma vakasını haberleştirmek için Şile’ye giden A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve kameramanı Ayhan Arıtürk, burada basın açıklaması sırasında İBB'ye bağlı cankurtaran görevlisi olan 5 kişi tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi.

Saldırı sırasında kamera ve cihazları da zarar gören basın mensupları, darp raporu alarak kendilerini tehdit ve darp eden şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cankurtaran görevlisi A.Ç’yi (35) yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, Şile Polis Merkezi Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından Şile Adliyesine sevk edildi.

Diğer firari şahıs H.A’yı ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Şile'de cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı: Yerlerde tekmelediler
GÜNDEM
Şile'de cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı: Yerlerde tekmelediler

Şile'de cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı: Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek
OYNAT 00:38
Şile'de cankurtaranlar A Haber ekibine saldırdı: Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek
İBB'ye bağlı cankurtaranlar, Şile'de denizde kaybolan kişileri haber yapmak için orada bulunan A Haber ekibine saldırdı. Yerlerde tekmelenen muhabir ve kameramanlar darp edildi.

Gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş, 'Ekip arkadaşlarımız yayın yapmaya çalışırken cankurtaranların saldırısına uğradılar. Onlardan biri kameraman arkadaşımız Ayhan Arıtürk ve muhabir arkadaşım Çağdaş Şenlik' dedi.

Olay anlarını anlatan Şenlik, 'Yaklaşık 2 gündür Şile Ayazma Plajı'nda kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik canlı yayın gerçekleştirmek için. Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi, 'Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek. Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi.

O sırada bana saldıranlar Ayhan'ın yere düştüğünü görüp ona hücum etmeye başladılar. Dakikalarca yerde tekmelendi. Bir emekçi, dakikalarca 5-6 cankurtaran tarafından yerde tekmelendi. O an tek düşündüğüm çalışma arkadaşımın değil beraber yiyip, içip, gezip sabahlayıp haber nöbeti tuttuğum bir arkadaşımın yerde can çekiştiğini gördüm. O an ayırmaya çalıştık ayırdıkça boğazımdan sıktılar bana da tekme attılar.' dedi.






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