Şile'de Türk bayrağına yapılan saysızlık yanına kar kalmadı: Polis evinden aldı
İstanbul Şile’de bir iş yerinin dışında olan Türk Bayrağı’nı koparıp yere atan şüpheli ile ilgili çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen şüpheli emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir esnaf, sabah açmaya geldiğinde dükkanın kapısında asılı olan Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti. Esnaf, dikkatli baktığında bayrağın katlanarak üstte bir yere bırakıldığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerine bakarak, Türk bayrağının bir kişinin saldırısına uğradığını tespit etti.