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Gündem Şilede Türk bayrağına yapılan saysızlık yanına kar kalmadı Polis evinden aldı
İSTANBUL

Şile'de Türk bayrağına yapılan saysızlık yanına kar kalmadı: Polis evinden aldı

İstanbul Şile’de bir iş yerinin dışında olan Türk Bayrağı’nı koparıp yere atan şüpheli ile ilgili çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen şüpheli emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Türk bayrağını yere atan zanlı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Türk bayrağını yere atan zanlı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir esnaf, sabah açmaya geldiğinde dükkanın kapısında asılı olan Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti. Esnaf, dikkatli baktığında bayrağın katlanarak üstte bir yere bırakıldığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerine bakarak, Türk bayrağının bir kişinin saldırısına uğradığını tespit etti.

Şile'de dükkan önündeki asılı bayrağı koparıp yere atan şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğünü harekete geçirdi
OYNAT 01:15
Şile'de dükkan önündeki asılı bayrağı koparıp yere atan şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğünü harekete geçirdi
İstanbul Şile ilçesinde bulunan bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk Bayrağı'nı asılı olduğu yerden koparıp yere atan Tarkan H. ve o sırada yanında bulunan Ramazan E. isimli 2 şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan E. isimli şahıs olayla ilgili ifadesi alınarak serbest bırakılırken Tarkan H. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca 'Egemenlik Alametlerini Aşağılama' suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Çavuşoğlu: Bayrak indirmek, Türk bayrağını yakmak böyle aciz davranışlar Yunanistan'a yakışır
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Kısa sürede yakalandı

Esnafın ihbarı üzerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesinin ardından kimliği belirlenen saldırgan T.H. yakalanarak gözaltına alındı.

PKK'lılardan Türk bayrağına çirkin saldırı
OYNAT 02:52
PKK'lılardan Türk bayrağına çirkin saldırı
Tunceli'de sokak teröristleri, Türk Telekom binasında asılı bulunan Türk bayrağını molotof kokteyli ile saldırdı. Polis, PKK'lıları yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, kentte sıkı güvenlik önlemleri de aldı.
  • Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli T.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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