Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Silivri'de elektrik direği kesimi sırasında çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de elektrik direği kesimi sırasında çıkan yangın söndürüldü

14:581/07/2026, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Silivri'de kullanım dışı olan elektrik direklerinin kesimi sırasında sıçrayan kıvılcımlar, tarım arazilerinde büyük çaplı bir yangına neden oldu.
Silivri'de kullanım dışı olan elektrik direklerinin kesimi sırasında sıçrayan kıvılcımlar, tarım arazilerinde büyük çaplı bir yangına neden oldu.

Silivri'de kullanımda olmayan elektrik direklerinin kesimi sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu iddia edilen otluk alan yangını söndürüldü. Yangında ekili tarım arazileri ile ayçiçeği tarlaları zarar gördü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Seymen Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. İddiaya göre, elektrik dağıtım şirketi tarafından kullanımda olmayan elektrik direklerinin oksijen kaynağıyla kesimi sırasında kuru otların üzerine sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ekili tarım arazileri ile ayçiçeği tarlalarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait su tankerleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki çiftçiler de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.











#Silivri
#elektrik direği
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşyeri konut TEFE TÜFE artış hesaplaması