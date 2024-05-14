Silovikiler yeni savaşa hazırlanıyor

İki bin yılında Rusya Devlet Başkanlığına Vladimir Putin'in gelmesiyle birlikte devletin etkili kurumlarına yerleşen St. Petersburg ekolünü temsil eden isimlere Siloviki (Güç Adamları) deniliyor. Çoğu istihbarat geçmişine sahip bu isimlerin önemli bir özelliği ise Putin ile yakın arkadaşlıklarının bulunması. Putin'in geçen hafta yemin ederek resmen 5'inci başkanlık dönemine başlamasıyla yeni hükümete ilişkin yaptığı atamalar, Silovikiler içinde kritik bir ismin tasfiyesiyle sonuçlandığı görüldü. O isim, KGB'nin halefi Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) eski Başkanı ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev. Patruşev, Silovikiler arasında en şahin isim ve Ukrayna'yı işgalin en büyük destekçisi olarak biliniyordu. Putin'in Savunma Bakanlığı'na ekonomi kökenli Andrey Belousov'u getirmesi de yaşanan değişime işaret olarak kabul ediliyor. Atamalar, Rusya'nın yeni soğuk savaşa hazırlık yaptığını gösteriyor.

Güvenlik Konseyi'nin etkisi artacak

Putin'in aynı zamanda yakın arkadaşı Sergey Şoygu'yu Savunma Bakanlığı görevinden alarak Güvenlik Konseyi Sekreterliği'ne atamasının bir tenzili rütbeden ziyade konseyin işlevini değiştirme amacı taşıdığı değerlendiriliyor. Rus liderin, Şoygu üzerinden Güvenlik Konseyi'ni icracı bir yapıya dönüştürmek istediği kaydediliyor. Putin, Şoygu'yu bu makama getirirken, Silovikiler arasında Rus liderin halefi olarak değerlendirilen Nikolay Patruşev ise devlet yapısının dışına çıkarılarak tasfiye edildi. Putin ile Patruşev'in arkadaşlığı KGB yıllarında kadar dayanıyordu.

Savunma Bakanlığı YAPILANDIRILACAK

Putin, Şoygu'nun yerine ise ekonomi kökenli olan eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi. Belousov'un, atanma kararına ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklamaları, görev değişiminin yeni Soğuk Savaş'a yönelik bir amaç taşıdığını gösteriyor. Peskov, Savunma Bakanlığı Bütçesinin Soğuk Savaş dönemine denk bir noktaya geldiğini, savaş sahasında inovasyona ve gelişmeleri hızlı uygulamaya daha açık olanların kazandığını belirterek, "Bu nedenle, mevcut aşamada Putin, Savunma Bakanlığının sivil bir kişi tarafından yönetilmesi gerektiğine karar verdi. Rusya Savunma Bakanı, ekonomik rekabetçiliğin koşullarını yaratmak için yeniliğe, tüm ileri fikirlerin uygulanmasına kesinlikle açık olmalıdır" sözleriyle Ukrayna Savaşı'ndan alınan derslerle Savunma Bakanlığı'nda yeni bir yapılanmanın yaşanacağını ortaya koydu.

Yeni döneme uygun isimler gelebilir

Belousov'un atanmasıyla Şoygu'yu yaşanacak tasfiyelerde tartışmalardan uzak tutulmak istediği değerlendiriliyor. Ekonomist olan Belousov üzerinden Rus Savunma Bakanlığı'nın kurmay heyetinde önemli isimlerin yakın zamanda görevden alınabileceği, yeni döneme uygun isimlerin atanacağı da değerlendiriliyor.

Narışkin ve Bortnikov koltuklarını korudu

Putin, güvenlik ve istihbarat birimlerine atamalarında Silovikilerin ana kadrosundan iki isim koltuklarını korudu. Buna göre Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin görevlerine devam edecek. Yine Rusya Federal Koruma Servisi (FSO) Direktörü Dmitriy Koçnev ve Rusya Ulusal Muhafızları Direktörü Viktor Zolotov da görevlerini sürdürecek. İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Adalet Bakanı Konstantin Çuyçenko yerlerini korudu.

Karakutu görevde

Rus devlet yapısının tepesinde yeniden yapılanma yaşanırken, Rus dış politikasının karakutusu olarak değerlendirilen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görevine devam edecek. Silovikiler arasında gösterilmese de Lavrov, 20 yıldır kesintisiz bir şekilde bu görevi yürütmesiyle öne çıkıyor.







