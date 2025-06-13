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Sinan Ateş cinayetinde cezalar kesinleşti

Sinan Ateş cinayetinde cezalar kesinleşti

Oğuzhan Ürüşan
04:0013/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Sinan Ateş
Sinan Ateş

İstinaf mahkemesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin 20 sanık hakkında kurulan hükümleri hukuka uygun buldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 2 Ekim 2024'te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce karara bağlanan dosyaya ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemece verilen hükümde usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını belirtti. Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedildi.


5 SANIĞA MÜEBBET

Davanın karar duruşmasında, tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt 'Tasarlayarak kasten öldürme', Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan 5 sanık 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, 2 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.


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