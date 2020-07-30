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Gündem Sınavla değil yetenekle burs 6 yılda 3 bin öğrenci faydalandı
EĞİTİM

Sınavla değil yetenekle burs: 6 yılda 3 bin öğrenci faydalandı

Sınav puanı yerine yeteneklerin burslandırıldığı ve 6 yılda 3 bin 579 öğrencinin faydalandığı ApplyBAU sistemine, üçüncü dönem başvuruları başladı. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde çalışan ApplyBAU öğrencileri, deneyimlerini aday öğrenciler için paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nil Sözen
Nil Sözen

Yeni dünya düzeni, eğitim sistemlerini de dönüştürmeye devam ediyor. Müfredat odaklı olmak yerine öğrencinin girişimlerinin, hayallerinin ödüllendirildiği Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ApplyBAU burslandırma sistemi, sektöre 7 yıldır başarılı öğrencileri kazandırıyor. Öğrencinin yeteneğiyle, projesiyle ve etkinlik göstereceği alana sunabileceği katkılarıyla değerlendirildiği ve Türkiye’de ilk kez sınav sonuçlarına bakılmaksızın belirli oranlarda bursların verildiği ApplyBAU başvuru kabul sistemi, bu yılda üniversite adayı öğrencilerin başvurularını kabul etmeye başladı. Burslandırma; Hukuk, Sağlık, Mühendislik, İletişim, Eğitim Bilimleri, İktisat, Mimarlık gibi fakültelerin yanı sıra Gastronomi, Pilotaj, Yapay Zeka ve Konservatuvar gibi bölümleri kapsıyor. Öğrencinin sınava tabi tutulmadığı, tamamen yetenek odaklı geliştirilen sistemle burs alan öğrenci, mezun oluncaya kadar geliştireceği proje ya da girişimleri kolaylıkla desteklenebileceği alanlar bulabiliyor.

KENDİMİ GELİŞTİRME FIRSATI BULDUM

Alpcan Cebeci

Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan ve şimdilerde Mercedes-Benz şirketinde çalışan Alpcan Cebeci, “ApplyBAU’nun yetkinliklere, sosyal beceriler ve ilgi alanlarına önem vermesi, üniversite hayatım boyunca bu alanları keşfetmek ve üzerine gitmek konusunda beni motive etti. Böylece hem kişisel farkındalığımı arttırdım hem de üniversite yıllarımda sosyal sorumluluk projeleri ve staj imkanları ile bu özellikle geliştirme fırsatı buldum. Özellikle okulumun değişim programlarından yararlanmış olmak benim için çok güzel bir deneyim olmasının yanı sıra, dünya görüşümün, kariyer planlamalarımın şekillendirilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Endüstri Mühendisliği bölümü için yararlandığım ApplyBAU programı ile üniversitemden mezun olduğumda akademik, kurumsal aynı zamanda girişimci bakış açılarıyla üniversite sonrası ne yapmak istediğime çok sağlıklı karar verebildim. Mercedes-Benz Türk ailesine 2017 yılında uzun dönem üretim stajyeri olarak katıldım. 2018 yılından itibaren Otobüs Controlling departmanında Finansal Analist olarak çalışmaktayım. Ürünlerin maliyet ve karlılık analizlerinin yapılması, transfer fiyatlarının belirlenmesi, forecast ve planlama süreçleri temel sorumluluklarım arasında yer alıyor” dedi.

APPLY BAU HAYALLERİME KAVUŞTURDU

  • Danone-Aptamil şirketinde Marka Müdür yardımcılığı yapan ve İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Nil Sözen, ApplyBAU başvuru sürecini şöyle anlattı; “Gelecek hakkında en belirsiz hissettiğim, seçim yapmakta en çok zorlandığım dönemde, Tercih Günleri’nde ApplyBAU ile tanıştım. Normalde istediğim bölümle ilgili böyle bir şansın karşıma çıkması beni oldukça heyecanlandırmıştı. ApplyBAU’nun bana en büyük katkısı, hayalimdeki bölüme, beni hayallerimle kavuşturması oldu. İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Gelecek hakkında hayallerimi anlatarak başvurduğum sistemde, ileride nasıl biri olmayı hedeflediğimi, iş dünyasında gelmek istediğim noktaları, kendimle ilgili akademik, sosyal, kültürel alanlar ile birlikte anlatarak başvuru yapmıştım. İyi ki de başvurmuşum.”

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