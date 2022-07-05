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ANKARA

Sincan halkı İbrahim Tatlıses ile coştu

Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, pandemimin etkilerin silmek ve moralleri yükseltmek amacıyla vatandaşları ünlü sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sincan halkı İbrahim Tatlıses ile coştu
Konsere çevre illerden de binlerce insan katıldı.

Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, pandemimin etkilerin silmek ve moralleri yükseltmek amacıyla vatandaşları ünlü sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor. Yaz konserleri kapsamında gerçekleşen açık hava konserlerinin bu haftaki konuğu 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kurmuş, Türk müziğinin duayen isimlerinden İbrahim Tatlıses oldu. Sincan’da büyük bir coşkuyla karşılanan İbrahim Tatlıses’in verdiği konsere sadece Ankara’dan değil çevre illerden de hayranları geldi.

İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses

KENT MEYDANI DOLDU TAŞTI

Sincanlı vatandaşlar İbrahim Tatlıses şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, imparator da şarkı aralarında Ankara’da yaşadığı anılarını anlatmayı ihmal etmedi. Sincan Kent Meydanı’nda düzenlenen konserde Sincanlılar müzik dolu bir gece yaşadı. Konser öncesi Sincanlılara seslenen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Bu şehre hizmet etme fırsatı verdiği için Allah’a şükürler olsun. Sizin mutluluğunuza ve bu coşkunuza vesile olmamı nasip ettiği için sonsuz şükürler olsun” dedi. İbrahim Tatlıses de Başkan Ercan’a kendisini Ankara’yla buluşturduğu için teşekkür etti.

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