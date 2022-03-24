​Sincan Belediyesi Millet Kıraathanelerine bir yenisini ekledi

Toplumun her kesimine yönelik sosyal ve kültürel alanda dev projeleri hayata geçirmeye devam eden Sincan Belediyesi, 6. Millet Kıraathanesini de Sincalılarla buluşturdu. Sincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi içinde yer alan Fatih Millet Kıraathanesi Sincan halkı için hizmet vermeye başladı.

İlki 2018 yılında açılan millet kıraathaneleri Sincan'da büyük beğeni ve ilgi toplamaya devam ediyor. Sincan Belediyesi tarafından açılan Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi, Merkez İlçe Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi, Evliya Çelebi, Abdurrahim Karakoç, Temelli Millet Kıraathanelerine bir yenisi daha eklenerek millet kıraathanesi sayısı 6'ya çıkarıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençler tarafından büyük beğeni toplayan millet kıraathaneleri sayısını 6’ya çıkardıklarını söyleyerek Fatih Millet Kıraathanesinin müjdesini verdi. Sincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi içinde yer alan, 70 kişilik kapasitesiyle Fatih Millet Kıraathanesi gençleri bekliyor.

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Başkan Ercan, millet kıraathaneleri ile ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İlkini 2018'de açtık ve çok güzel karşılık bulduk. Gençlerimiz kıraathaneleri çok sevdi. Gençler kapıda bekliyordu sıra bulamıyoruz dediler. Sayısını arttırdık. Şu an itibarıyla millet kıraathaneleri sayımızı 6’ya çıkardık.

Gençleri orada görmek beni mutlu ediyor

İnsanın ne kadar konforlu kaldırım, yaya geçidi, park-bahçeye ihtiyacı varsa ruha yönelik ihtiyaç daha fazla. Gençler ders çalışırken sohbet ederiz orda. Çorba, kek gibi ikramlarımız da var. Geçen sene tam 200 bin vatandaşımız Millet Kıraathanelerimizden faydalandı. Ben hala daha fazla millet kıraathanesine ihtiyaç olduğunu görüyorum, önümüzdeki süreçte de daha ekleyeceğiz inşallah.

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Gençleri orada ders çalışırken görmek beni mutlu ediyor. Geçtiğimiz aylarda bir kızımız geldi teşekkür etti. “Kaymakamlık sınavını kazandım millet kıraathanelerinde çalıştım, evde bu ortamı bulamadım” dedi. Böyle geri dönüşler olunca da çok mutluluk duyuyorum.”