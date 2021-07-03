​Sınıfları bile FETÖ düzenlemiş: Aynen uygulanıyordu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden sorumlu mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada ilginç detaylara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan mahrem imamlar FETÖ’nün polis okulları üzerindeki hâkimiyetini gözler önüne serdi. Polis okulunu kazanan öğrencilerin kimlik bilgileri ile ailelilerine ait bilgilerin öğrenciler okula gelmeden kendilerine geldiğini anlatan mahrem imamlar, sınıflardaki öğrenci düzenlemelerinin bile FETÖ yöneticileri tarafından yapıldığını itiraf etti.

OPERASYONEL HAT KULLANDIK

Operasyon kapsamında gözaltına alınan mahrem imamlardan S.D., Balıkesir Üniversitesi’nde öğrenim görürken FETÖ evinde kaldığı kişilerle birlikte polis okulundaki öğrencilerden sorumlu mahrem imam yapıldığını söyledi. İlk başta öğrencilerden sorumluların yardımcılığını yaptığını anlatan S.D., yeterli düzeye geldikleri görülünce öğrencilerle direk ilgilenmeye başladığını itiraf etti. Kendisine kod isim verildiğini söyleyen S.D., öğrencilere hafta sonları örgütsel toplantının yapılacağı adresi belirlemek amacıyla kullanacağı “operasyonel bir hattın” kendisine zimmetlendiğini de itiraf etti. İtirafçı olan mahrem imam S.D., kendilerine verilen telefondaki operasyonel hattın, dikkat çekmemek için polis okulunda öğrenci olan birinin adına çıkarıldığını söyledi.

SINIFLARI FETÖ DÜZENLİYOR

FETÖ’nün polis okulunun işleyişine nasıl müdahale ettiğini de açıkça anlatan mahrem imam S.D., okula girmeye hak kazanan öğrencilere ve ailelerine ait bilgilerin kendilerine önceden geldiğini anlattı. S.D., “Okula gelecek olanların sınıfları önceden belliydi. Rehber kategorisinde olan, örgüte koşulsuz bağlı olan öğrencilerin sınıflara kaçar kişi düştüğüne bakılırdı. Bir sınıfta rehber öğrenci sayısı az ise o sınıfa takviye yapılırdı. Bizden sorumlu olan K.kod isimli kişi bize hitaben ‘Biz sınıfları düzenleyeceğiz. Okul başlayınca da sınıflar bizim düzenleyeceğimiz şekilde oluşturulacak’ demişti. Okul açıldığında sınıfların bizim düzenlediğimiz şekilde olduğunu gördük” diyerek FETÖ’nün polis okulundaki hakimiyetini ortaya koydu.