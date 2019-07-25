Sınır ötesinde karşılama

Türkiye’ye gelen vatandaşlar bu yıl ilk kez sınır ötesinde karşılanıyor. Türk polisi ve YTB’nin Türkçe ve Sırpça bilen uluslararası öğrencileri, tatilcilere cep kitapçığı ve Türk lokumu ikram ederek “Memlekete hoş geldiniz” diyor. Vatandaşlar da bu uygulamadan minnettar olduğunu söylüyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların izin ve tatil dönemlerini geçirmek üzere Türkiye’ye gelmesiyle sınır kapılarında hareketlilik yaşanıyor. Türkiye, Kapıkule ve diğer sınır kapılarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya ve hızlı geçişlerin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

ÖĞRENCİLER KARŞILIYOR

Vatandaşlar bu yıl ilk kez Türkiye sınırları dışında, Sırbistan sınır kapılarında, Türk Polisi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) personeli ve YTB’nin Türkçe ve Sırpça bilen uluslararası öğrencileri tarafından karşılanıyor.

Ekipler, tercümanlık çalışmalarının yanı sıra vatandaşların diğer teknik sorunlarına da çözüm buluyor. Bu kapsamda 20 günde 30 araç arızasına yardımda bulunan görevliler, 7 bin vatandaşa sınır kapılarında yönlendirme hizmeti sudu. Ayrıca, danışma masaları oluşturularak tapu, nüfus kaydı gibi işlemler ile ilgili destek sağlandı.

SINIRDAN SORUNSUZ GEÇİŞ

Türkiye ve Sırbistan İçişleri Bakanlığının bu yılki işbirliğine dahil olan YTB, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan ve Bulgaristan sınır kapılarında görev yapıyor. Personele, YTB öğrencileri ile birlikte Türk polis ekipleri eşlik ediyor. YTB Başkanı Abdullah Eren, sınır kapılarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya ve hızlı geçişlerin sağlanmasına yönelik çalışmalar başlattıklarını ifade ederek şunları söylüyor:

“Anavatanlarına hasret gidermeye gelen vatandaşlarımızın sınırlarda beklemelerini minimuma indirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Biz de vatandaşlarımızı karşılamaya geldik, ‘hoş geldiniz’ dedik” Sırbistan’da Türkiye’nin büyüklüğünü hissettiklerini söyleyen vatandaşlar da minnettar olduklarını aktarıyor.

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1 AĞUSTOSTA UĞURLAMA

Uğurlama programı kapsamında ise 1 Ağustos tarihi itibarıyla Edirne Valiliği Kapıkule Gümrük sahasının Türkiye’den ayrılış bölümünde oluşturacağı dinlenme alanında, YTB stantı kurularak ikramlarda bulunulacak, çocukların rahat vakit geçirmesi amacıyla çocuk oyun alanları ile çeşitli çocuk serilerinin gösterileceği ekranlar kurulacak.

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