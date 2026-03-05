Sınırda olağanüstü hareketlilik yok

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Çiftçi, İran–ABD–İsrail gerilimi ve savaş ihtimaline ilişkin Türkiye’de de güvenlik ve göç başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

KAPSAMLI TOPLANTI

Bakanlık koordinasyonunda hafta sonu kapsamlı bir toplantı yapıldığını belirten Çiftçi, toplantıda savaşın Türkiye açısından oluşturabileceği muhtemel etkiler ve özellikle göç hareketliliği ihtimalinin masaya yatırıldığını kaydetti. Çiftçi, sınır kapılarında olağanüstü bir hareketlilik olmadığını belirtti.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ

İran’da yaşanan savaşın Türkiye’de yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğinin önemli bir başlık olduğunu belirten Çiftçi, “Bu süreç bir devlet politikası olarak yürütülüyor. İnşallah herhangi bir yol kazasına uğramadan başarıyla tamamlanır. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak üzerimize düşeni titizlikle yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ

Dünyada benzer süreçlerin yaşandığını hatırlatan Çiftçi, İngiltere’de IRA, İspanya’da ETA ve bazı Asya ülkelerinde yürütülen çözüm süreçlerine dikkat çekti. Türkiye’nin ise bu süreci dış destek almadan kendi imkânlarıyla yürüttüğünü vurgulayan Çiftçi, “Diğer ülkelerde bu tür süreçlerde dış destekler vardı. Biz ise kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Türkiye bu 50 yıllık prangadan kurtulacak. Bu süreç başarıya ulaşsın ki anneler artık ağlamasın. Ülkemizin enerjisini daha olumlu alanlara yönlendi-rebilelim” diye konuştu.

İşte üç günün kayıtları

İçişleri Bakanlığı, İran sınırındaki Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı valileriyle görüşerek sınır kapılarındaki durumu yakından takip ediyor. Paylaşılan verilere göre son günlerde Türkiye’ye giriş ve çıkış sayıları birbirine yakın seviyelerde seyrediyor. Son 3 günün rakamları şöyle:

3 Mart: Giriş: 2032, çıkış 1966

2 Mart: Giriş 1754, çıkış 1938

1 Mart: Giriş 1224, çıkış 1591



