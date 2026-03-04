Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Çiftçi, DEM Partili Buldan ve Sancar ile görüştü

İçişleri Bakanı Çiftçi, DEM Partili Buldan ve Sancar ile görüştü

4/03/2026, Çarşamba
AA
Bakan Çiftçi, DEM Partili Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü
Bakan Çiftçi, DEM Partili Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile görüştü.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar ile bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
#Mithat Sancar
#Pervin Buldan
