İçişleri Bakanı Çiftçi, DEM Partili Buldan ve Sancar ile görüştü

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar ile bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.